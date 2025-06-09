台啤盃甲組棒球賽熱血落幕　新北凱撒首度參賽勇奪冠軍

▲台啤盃甲組棒球錦標賽經過14天的對決與32場賽事，今日圓滿落幕。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年台啤盃甲組棒球錦標賽今（6月9日）於國立體育大學棒球場圓滿落幕。本屆賽事首度升級為甲組層級，吸引10支勁旅角逐，賽況競爭激烈。最終由首次參賽的新北凱撒以2比1險勝臺北興富發，成功摘下冠軍寶座；南華大學則在季軍戰以4比3擊敗對手，抱回季軍獎盃，為本屆賽事劃下完美句點。

冠軍戰中，新北凱撒林鴻偉在二局下敲出帶有兩分打點的關鍵長打，成為致勝功臣，並獲選單場最有價值球員（MVP），同時獲頒由台灣啤酒提供的精美好禮，為球隊奪冠再添光彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年賽事也首度舉辦「台啤盃人氣之星」社群票選活動，獲得球迷熱烈迴響。10隊皆有選手參與競爭，在Facebook與Instagram上吸引超過4,300次按讚。最終由北市大台電棒球隊的李承憲與彭成翰，以精彩影片與創意運鏡拿下1,209票，贏得人氣之星殊榮。

本屆台啤盃由台灣啤酒主辦、國立體育大學承辦，興采實業與弋之春創意巨業共同贊助支持，賽程為期14天，共舉行32場賽事。賽事期間不僅吸引大批球迷進場觀戰，亦成為中華職棒選秀會前最後一項重要成棒盃賽，吸引多位球探現場觀察球員表現。

除場上賽事精彩激烈，球場周邊布置也別具巧思。由弋之春創意打造全場紙材環保設計，包括啤酒籃造型觀賽座區、國體大棒球隊歷史看板、選手休息室美化，以及球場一樓的大型棒球造景，營造濃厚主場氛圍。

此外，興采實業特別為選手與教練準備專屬環保束口袋與隊名運動毛巾，兼具實用與紀念價值，為球員留下難忘的參賽回憶。