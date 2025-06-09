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玉山盃敗部驚奇戰！台東靠偷點戰術逆轉高雄　代班捕手跑回致勝分

▲玉山盃台東縣晉級。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃台東縣晉級。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

玉山盃敗部賽事上演驚濤駭浪的PK戲碼，台東縣與高雄市激戰至延長第9局，靠著李彥霆執行短打戰術成功，攻下超前分，最終以7比6獲勝，持續保有晉級資格。

高雄市在2局上率先突破，張育豪觸身球保送後，曾睿恩、王聖恩接連掃出安打，加上台東縣右外野手失誤，取得2比0領先。台東縣於5局下展開反攻，兩次保送上壘後，張硯程短打推進，三壘跑者靠暴投追回1分，隨後方品嚴以內野滾地球帶回追平分。

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比賽陷入投手戰，台東縣由下勾投手陳世展與左投李育朋聯手壓陣，高雄市則由鄭品紳先發，主投6局僅失2分；7局再由球速高達148公里的蘇嵐鴻接手壓制台東打線，將戰局逼入延長賽。

關鍵的8局上，高雄市靠張育豪安打與對方投手失誤，一口氣取得4分領先。8局下台東展開反撲，黃靖哲保送後，古哲勳、林頡勳接連安打送回2分，楊益代打建功，掃出2分打點安打扳平比數。

9局下，台東縣面對高雄市第三任投手鄭均澤，靠滾地球攻佔滿壘，由李彥霆執行再見強迫取分戰術，三壘跑者汪昆峰衝回致勝分，終場以7比6逆轉勝出。

總教練陳峰岳透露：「那是偷點戰術，點到再跑。對方守備有狀況時仍顯得不穩。一開始落後時就容易打得急，第五局的關鍵機會把握住，追回分數是轉捩點。」

他也坦言：「我們精銳盡出。」汪昆峰久未擔任捕手，本以投手為主，因原捕手被換代打，由他代班蹲捕，最終也跑回致勝分。高二投手曾睿豪守住最後一關，後援0.2局無失分。他補充，前一任黃宇昇表現不穩，曾睿豪8日曾登板，今日牛棚狀況也佳，因此決定派他穩定局面。

▲曾睿豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲曾睿豪。（圖／記者楊舒帆攝）

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