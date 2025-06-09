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C羅開心捧歐國聯金盃卻蒙陰影　場邊球迷「墜樓身亡」

記者游郁香／綜合報導

40歲足壇傳奇C羅（Cristiano Ronaldo）率葡萄牙在歐洲國家聯賽決賽擊敗西班牙，開心捧起隊史第2座冠軍金盃，比賽尾聲時卻發生憾事，一名球迷從慕尼黑安聯球場2樓看台墜落，最終不幸身亡，為這場高張力對決蒙上一層陰影。

歐洲足聯（UEFA）賽後證實，在比賽最後階段，一名觀眾從主看台第2層墜落至下方座位區。儘管場邊醫療人員與保全第一時間展開搶救，該名球迷仍於當地時間凌晨00:06宣告不治。

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

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▲葡萄牙傳奇名將C羅。（圖／達志影像／美聯社）

「慕尼黑球場發生了一起醫療緊急事件，儘管醫療團隊全力搶救，仍無法挽回性命。」歐足聯在聲明中寫道，「我們向死者家屬致以最深切的哀悼。」

比賽當下並未因此中斷，現場觀眾大多並未意識到悲劇發生。賽後西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）主動在記者會開場哀悼逝者，「我要向那位不幸去世的球迷家屬致上哀悼，這讓我們意識到生命中真正重要的是什麼。」

葡萄牙此役奪下冠軍，本場最佳球員曼德斯（Nuno Mendes）也低調表示，「我想向那位過世球迷的家人表達慰問。這起事件為我們今天的勝利蒙上了一層陰影。」

▲▼葡萄牙在PK大戰擊敗西班牙，奪得今年的國聯冠軍；C羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙在PK大戰擊敗西班牙，奪得今年的國聯冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 足球歐國聯C羅葡萄牙西班牙

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