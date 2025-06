紅襪怪物新星轟497英尺滿貫砲　寫下本季最遠全壘打紀錄

▲安東尼轟出本季MLB體系最遠的全壘打。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪潛力新星安東尼(Roman Anthony)昨(8)日於3A出賽,轟出驚人的497英尺滿貫彈,不僅助隊擴大領先,同時也創下本季MLB體系(含大聯盟與小聯盟)最遠的全壘打紀錄。

安東尼當天在紅襪3A以「第1棒、左外野手」先發,8局下、2出局滿壘的關鍵時刻,他咬中國民3A投手91.1英里(約146.6公里)的伸卡球,一棒掃向右外野深處,這球以115.6英里(約186公里)的擊球初速飛出497英尺,主場觀眾瞬間沸騰。

根據《Statcast》數據顯示,這發滿貫砲是2025年MLB整體體系目前最遠的全壘打,大聯盟本季至今僅出現過1支475英尺以上的全壘打,為4月20日天使球星楚奧特(Mike Trout)所擊出的484英尺(約147.5公尺)巨砲。

This Mike Trout home run has been updated and is now listed at 484 feet, per @SlangsOnSports.



The longest MLB homer since the start of 2024!pic.twitter.com/47zhSckVcW