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紅襪怪物新星轟497英尺滿貫砲　寫下本季最遠全壘打紀錄

▲▼紅襪安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼轟出本季MLB體系最遠的全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪潛力新星安東尼（Roman Anthony）昨（8）日於3A出賽，轟出驚人的497英尺滿貫彈，不僅助隊擴大領先，同時也創下本季MLB體系（含大聯盟與小聯盟）最遠的全壘打紀錄。

安東尼當天在紅襪3A以「第1棒、左外野手」先發，8局下、2出局滿壘的關鍵時刻，他咬中國民3A投手91.1英里（約146.6公里）的伸卡球，一棒掃向右外野深處，這球以115.6英里（約186公里）的擊球初速飛出497英尺，主場觀眾瞬間沸騰。

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根據《Statcast》數據顯示，這發滿貫砲是2025年MLB整體體系目前最遠的全壘打，大聯盟本季至今僅出現過1支475英尺以上的全壘打，為4月20日天使球星楚奧特（Mike Trout）所擊出的484英尺（約147.5公尺）巨砲。

自大聯盟2015年導入《Statcast》系統後，安東尼這發497英尺的全壘打也躍居史上第5長，僅次於馬札拉（Nomar Mazara，2019年505英尺）、史丹頓（Giancarlo Stanton，2016年504英尺）、克隆（C.J. Cron，2022年504英尺）、耶利奇（Christian Yelich，2022年499英尺）。

身為2022年選秀第2輪新秀，安東尼至今已被多家媒體評為「全MLB前30潛力股」中的第1名。截至8日，他本季在3A已出賽57場，打擊率0.290、累積10轟、29打點，這發497英尺巨砲也是他本季第2發滿貫彈，賽後他開心地表示，「那一球完美擊中，沒有任何打偏的感覺，是我生涯目前最好的擊球。」

關鍵字： MLB紅襪安東尼全壘打大聯盟小聯盟

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