全場噓聲用開轟強勢回應　馬查多率教士1比0險勝釀酒人

▲教士強打馬查多(Manny Machado)今天在第7局開轟,助隊1比0奪勝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

教士明星三壘手馬查多(Manny Machado)持續展現火熱手感,在台灣時間9日對戰密爾瓦基釀酒人系列賽收官戰中,馬查多在7局上半擊出全場唯一一支全壘打,幫助教士最終就以1比0收下比賽,也讓他們成功以2勝1敗拿下這場三連戰系列賽。

馬查多此役在7局上半面對釀酒人後援札斯特雷茲尼(Rob Zastryzny)時,鎖定一顆93英哩紅中速球開轟,這支陽春砲成為兩隊全場唯一得分;此前教士前6局遭釀酒人王牌左投佩拉塔(Freddy Peralta)完全封鎖,僅擊出1支安打。

馬查多繼系列賽首戰8局上半開轟後,再度上演關鍵一擊,成為教士本系列賽2場勝利的決定性人物。「他們的先發投手真的很強,」馬查多賽後也毫不吝嗇的誇讚對手,「控球精準、變化豐富,表現很棒,我在這系列賽抓到2個失投球,把握住機會。」

Now lean back, lean back. pic.twitter.com/GJOUWVBSKz — San Diego Padres (@Padres) June 8, 2025

這支全壘打是馬查多本季第10轟,其中有7支出現在過去16場比賽,馬查多在這段期間的打擊三圍為.355/.406/.726,貢獻13分打點;而這樣的爆發也彌補了他在本季前48場比賽僅有3轟的低潮成績。

此外,這場1比0的勝利是教士隊史上第29次以單發全壘打贏得的比賽,上一次發生是在2023年4月19日對陣亞特蘭大勇士時,由索托(Juan Soto)完成;而上一次於客場發生則要追溯至2016年8月27日交手邁阿密馬林魚的比賽,當時開轟球員為席姆夫(Ryan Schimpf)。

Manny Machado is having an elite season in Year 14



AVG: .318

HR: 9

2B: 17

OBP: .380

SLG: .504

OPS: .884 pic.twitter.com/N5p7wLnZRB — MLB (@MLB) June 8, 2025

這支全壘打也讓馬查多成為教士隊史第2位連續7個賽季達成雙位數全壘打的球員,與名人堂球星溫菲爾德(Dave Winfield,1974–80)並列。「我說他狀態不錯,但其實馬查多就是一位好球員,對吧?我很欣賞他現在打擊的方式,」教士主帥席爾特(Mike Shildt)稱讚道。

除了進攻端建功,馬查多在守備端也有關鍵表現,5局下半兩出局1、3壘有人時,釀酒人德賓(Caleb Durbin)擊出強勁平飛球被馬查多在三壘線上攔下,隨即送出一記精準的傳球使其出局,助隊力保不失。

「那球打在邊線附近,我預判球種提前移位,猜中他會打偏,」馬查多談到此次關鍵守備時表示,「算我運氣好,他正好打到我守備的方向,我做出一記好傳,而一壘手也完美伸展接殺,絕對是關鍵時刻。」

Manny Machado goes deep to the loudest boos I have ever heard for him in Milwaukee #padres pic.twitter.com/AbvcqmEvZU — Allison Edmonds (@aedmondstv) June 8, 2025

馬查多本系列賽關鍵表現,再次引來釀酒人球迷的猛烈噓聲,他們的恩怨可追溯至2018年,當時馬查多效力於洛杉磯道奇,在國聯冠軍賽第4戰中,馬查多與釀酒人一壘手阿吉拉爾(Jesus Aguilar)發生碰撞,自此成為密爾瓦基球迷的「宿敵」。7年來,馬查多每次在釀酒人主場打擊時,無一例外都會被狂噓。

「有時我會替他感到難過,」釀酒人先發佩拉塔忍不住幫馬查多說話,「我知道他可能不在乎,但都7年了,他應該也道歉過了。不過你懂的,他們若不喜歡你,就會繼續噓,我知道他是個好人,也常幫助其他球員,只是這裡不歡迎他。」