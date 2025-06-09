全場噓聲用開轟強勢回應　馬查多率教士1比0險勝釀酒人

▲教士強打馬查多（Manny Machado）今天在第7局開轟，助隊1比0奪勝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

教士明星三壘手馬查多（Manny Machado）持續展現火熱手感，在台灣時間9日對戰密爾瓦基釀酒人系列賽收官戰中，馬查多在7局上半擊出全場唯一一支全壘打，幫助教士最終就以1比0收下比賽，也讓他們成功以2勝1敗拿下這場三連戰系列賽。

馬查多此役在7局上半面對釀酒人後援札斯特雷茲尼（Rob Zastryzny）時，鎖定一顆93英哩紅中速球開轟，這支陽春砲成為兩隊全場唯一得分；此前教士前6局遭釀酒人王牌左投佩拉塔（Freddy Peralta）完全封鎖，僅擊出1支安打。

馬查多繼系列賽首戰8局上半開轟後，再度上演關鍵一擊，成為教士本系列賽2場勝利的決定性人物。「他們的先發投手真的很強，」馬查多賽後也毫不吝嗇的誇讚對手，「控球精準、變化豐富，表現很棒，我在這系列賽抓到2個失投球，把握住機會。」

Now lean back, lean back. pic.twitter.com/GJOUWVBSKz — San Diego Padres (@Padres) June 8, 2025

這支全壘打是馬查多本季第10轟，其中有7支出現在過去16場比賽，馬查多在這段期間的打擊三圍為.355/.406/.726，貢獻13分打點；而這樣的爆發也彌補了他在本季前48場比賽僅有3轟的低潮成績。

此外，這場1比0的勝利是教士隊史上第29次以單發全壘打贏得的比賽，上一次發生是在2023年4月19日對陣亞特蘭大勇士時，由索托（Juan Soto）完成；而上一次於客場發生則要追溯至2016年8月27日交手邁阿密馬林魚的比賽，當時開轟球員為席姆夫（Ryan Schimpf）。

Manny Machado is having an elite season in Year 14



AVG: .318

HR: 9

2B: 17

OBP: .380

SLG: .504

OPS: .884 pic.twitter.com/N5p7wLnZRB — MLB (@MLB) June 8, 2025

這支全壘打也讓馬查多成為教士隊史第2位連續7個賽季達成雙位數全壘打的球員，與名人堂球星溫菲爾德（Dave Winfield，1974–80）並列。「我說他狀態不錯，但其實馬查多就是一位好球員，對吧？我很欣賞他現在打擊的方式，」教士主帥席爾特（Mike Shildt）稱讚道。

除了進攻端建功，馬查多在守備端也有關鍵表現，5局下半兩出局1、3壘有人時，釀酒人德賓（Caleb Durbin）擊出強勁平飛球被馬查多在三壘線上攔下，隨即送出一記精準的傳球使其出局，助隊力保不失。

「那球打在邊線附近，我預判球種提前移位，猜中他會打偏，」馬查多談到此次關鍵守備時表示，「算我運氣好，他正好打到我守備的方向，我做出一記好傳，而一壘手也完美伸展接殺，絕對是關鍵時刻。」

Manny Machado goes deep to the loudest boos I have ever heard for him in Milwaukee #padres pic.twitter.com/AbvcqmEvZU — Allison Edmonds (@aedmondstv) June 8, 2025

馬查多本系列賽關鍵表現，再次引來釀酒人球迷的猛烈噓聲，他們的恩怨可追溯至2018年，當時馬查多效力於洛杉磯道奇，在國聯冠軍賽第4戰中，馬查多與釀酒人一壘手阿吉拉爾（Jesus Aguilar）發生碰撞，自此成為密爾瓦基球迷的「宿敵」。7年來，馬查多每次在釀酒人主場打擊時，無一例外都會被狂噓。

「有時我會替他感到難過，」釀酒人先發佩拉塔忍不住幫馬查多說話，「我知道他可能不在乎，但都7年了，他應該也道歉過了。不過你懂的，他們若不喜歡你，就會繼續噓，我知道他是個好人，也常幫助其他球員，只是這裡不歡迎他。」