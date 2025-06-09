運動雲

>

全場噓聲用開轟強勢回應　馬查多率教士1比0險勝釀酒人

▲教士強打馬查多（Manny Machado）今天在第7局開轟，助隊1比0奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士強打馬查多（Manny Machado）今天在第7局開轟，助隊1比0奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

教士明星三壘手馬查多（Manny Machado）持續展現火熱手感，在台灣時間9日對戰密爾瓦基釀酒人系列賽收官戰中，馬查多在7局上半擊出全場唯一一支全壘打，幫助教士最終就以1比0收下比賽，也讓他們成功以2勝1敗拿下這場三連戰系列賽。

馬查多此役在7局上半面對釀酒人後援札斯特雷茲尼（Rob Zastryzny）時，鎖定一顆93英哩紅中速球開轟，這支陽春砲成為兩隊全場唯一得分；此前教士前6局遭釀酒人王牌左投佩拉塔（Freddy Peralta）完全封鎖，僅擊出1支安打。

馬查多繼系列賽首戰8局上半開轟後，再度上演關鍵一擊，成為教士本系列賽2場勝利的決定性人物。「他們的先發投手真的很強，」馬查多賽後也毫不吝嗇的誇讚對手，「控球精準、變化豐富，表現很棒，我在這系列賽抓到2個失投球，把握住機會。」

這支全壘打是馬查多本季第10轟，其中有7支出現在過去16場比賽，馬查多在這段期間的打擊三圍為.355/.406/.726，貢獻13分打點；而這樣的爆發也彌補了他在本季前48場比賽僅有3轟的低潮成績。

此外，這場1比0的勝利是教士隊史上第29次以單發全壘打贏得的比賽，上一次發生是在2023年4月19日對陣亞特蘭大勇士時，由索托（Juan Soto）完成；而上一次於客場發生則要追溯至2016年8月27日交手邁阿密馬林魚的比賽，當時開轟球員為席姆夫（Ryan Schimpf）。

這支全壘打也讓馬查多成為教士隊史第2位連續7個賽季達成雙位數全壘打的球員，與名人堂球星溫菲爾德（Dave Winfield，1974–80）並列。「我說他狀態不錯，但其實馬查多就是一位好球員，對吧？我很欣賞他現在打擊的方式，」教士主帥席爾特（Mike Shildt）稱讚道。

除了進攻端建功，馬查多在守備端也有關鍵表現，5局下半兩出局1、3壘有人時，釀酒人德賓（Caleb Durbin）擊出強勁平飛球被馬查多在三壘線上攔下，隨即送出一記精準的傳球使其出局，助隊力保不失。

「那球打在邊線附近，我預判球種提前移位，猜中他會打偏，」馬查多談到此次關鍵守備時表示，「算我運氣好，他正好打到我守備的方向，我做出一記好傳，而一壘手也完美伸展接殺，絕對是關鍵時刻。」

馬查多本系列賽關鍵表現，再次引來釀酒人球迷的猛烈噓聲，他們的恩怨可追溯至2018年，當時馬查多效力於洛杉磯道奇，在國聯冠軍賽第4戰中，馬查多與釀酒人一壘手阿吉拉爾（Jesus Aguilar）發生碰撞，自此成為密爾瓦基球迷的「宿敵」。7年來，馬查多每次在釀酒人主場打擊時，無一例外都會被狂噓。

「有時我會替他感到難過，」釀酒人先發佩拉塔忍不住幫馬查多說話，「我知道他可能不在乎，但都7年了，他應該也道歉過了。不過你懂的，他們若不喜歡你，就會繼續噓，我知道他是個好人，也常幫助其他球員，只是這裡不歡迎他。」

關鍵字： MLB教士釀酒人馬查多

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

快訊／小蠻牛衛冕法網冠軍　與球王辛納激戰5小時29分鐘史上最長

快訊／小蠻牛衛冕法網冠軍　與球王辛納激戰5小時29分鐘史上最長

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

葡萄牙PK戰退西班牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑封王夜

葡萄牙PK戰退西班牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑封王夜

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

大谷翔平左腳挨球吻表情痛苦　賽後羅伯斯曝情況

大谷翔平左腳挨球吻表情痛苦　賽後羅伯斯曝情況

勇士本季洋將陣容全走人　金恩、沃特斯、柏德宣布離隊

勇士本季洋將陣容全走人　金恩、沃特斯、柏德宣布離隊

快訊／SGA狂轟34分8助攻　雷霆總冠軍第2戰16分打爆溜馬

快訊／SGA狂轟34分8助攻　雷霆總冠軍第2戰16分打爆溜馬

在紅襪沒有出賽機會　MLB官網點名吉田正尚有望「換隊重生」

在紅襪沒有出賽機會　MLB官網點名吉田正尚有望「換隊重生」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

熱門新聞

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

快訊／小蠻牛衛冕法網冠軍　與球王辛納激戰5小時29分鐘史上最長

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

葡萄牙PK戰退西班牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑封王夜

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

2史上最漫長法網決賽　小蠻牛驚險衛冕

3投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

4統一獅清盤味全　餅總：沒想到

5葡萄牙奪歐國聯冠軍　C羅激動落淚

最新新聞

1柯比飆14K創生涯新高　水手終結5連敗

2C羅捧盃　卻傳場邊球迷墜樓身亡

3創紀錄！紅襪怪物轟本季最遠全壘打

4馬查多關鍵轟　教士1比0退釀酒人

5悍將主題日藍鑽迷彩球衣閃耀全場

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

許基宏火力全開！雨中三響砲笑說吃飽睡好　連連MVP請咖啡大失血

鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366