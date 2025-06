葡萄牙PK戰退西班牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑封王夜

▲葡萄牙在PK大戰擊敗西班牙,奪得今年的國聯冠軍,C羅開心捧盃。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

40歲的葡萄牙足壇傳奇C羅(Cristiano Ronaldo)再次寫下歷史,在今(9)日面對衛冕軍西班牙的歐洲國家聯賽(Nations League)決賽,他在第61分鐘追平比分,助隊以2比2將戰局拖入延長,最終兩隊在PK大戰決勝,葡萄牙以5比3勝出,捧起隊史第2座歐國聯冠軍獎盃,C羅激動落淚,全場為之動容。

西班牙先由祖比門迪(Martín Zubimendi)第21分鐘建功,不過葡萄牙隨即靠曼德斯(Nuno Mendes)接應C羅策動的進攻扳平。上半場末段,西班牙中場佩德里(Pedri)送出精準直塞,助攻曾在去年歐洲國家盃決賽對英格蘭進球的奧亞薩瓦爾(Mikel Oyarzabal)再度超前,取得2比1領先。

第61分鐘,葡萄牙迎來關鍵時刻,C羅在門前補射破網,攻下他今年的第22球,也是代表國家隊的第138球、生涯成年隊第938球,距離千球大關僅差62球,他的追平進球最終也將比賽拉入延長賽。

這場比賽被譽為「伊比利半島內戰」,同時也是世代對決。C羅再度展現老將價值,西班牙新星亞馬爾(Lamine Yamal)表現則較沉寂。延長賽雙方皆無建樹,最終進入PK決勝。

PK大戰中,西班牙前鋒莫拉塔(Álvaro Morata)踢飛關鍵點球,而內維斯(Rúben Neves)則踢進致勝球,葡萄牙5罰全進,成功封王。C羅淚灑球場,這一夜屬於他與葡萄牙的傳奇篇章。

Cristiano Ronaldo cannot contain his tears.



HE HAS DONE IT AGAIN! pic.twitter.com/9qHqOJ78Xw