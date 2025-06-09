葡萄牙PK戰退西班牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑封王夜

▲葡萄牙在PK大戰擊敗西班牙，奪得今年的國聯冠軍，C羅開心捧盃。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

40歲的葡萄牙足壇傳奇C羅（Cristiano Ronaldo）再次寫下歷史，在今（9）日面對衛冕軍西班牙的歐洲國家聯賽（Nations League）決賽，他在第61分鐘追平比分，助隊以2比2將戰局拖入延長，最終兩隊在PK大戰決勝，葡萄牙以5比3勝出，捧起隊史第2座歐國聯冠軍獎盃，C羅激動落淚，全場為之動容。

西班牙先由祖比門迪（Martín Zubimendi）第21分鐘建功，不過葡萄牙隨即靠曼德斯（Nuno Mendes）接應C羅策動的進攻扳平。上半場末段，西班牙中場佩德里（Pedri）送出精準直塞，助攻曾在去年歐洲國家盃決賽對英格蘭進球的奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）再度超前，取得2比1領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第61分鐘，葡萄牙迎來關鍵時刻，C羅在門前補射破網，攻下他今年的第22球，也是代表國家隊的第138球、生涯成年隊第938球，距離千球大關僅差62球，他的追平進球最終也將比賽拉入延長賽。

這場比賽被譽為「伊比利半島內戰」，同時也是世代對決。C羅再度展現老將價值，西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）表現則較沉寂。延長賽雙方皆無建樹，最終進入PK決勝。

PK大戰中，西班牙前鋒莫拉塔（Álvaro Morata）踢飛關鍵點球，而內維斯（Rúben Neves）則踢進致勝球，葡萄牙5罰全進，成功封王。C羅淚灑球場，這一夜屬於他與葡萄牙的傳奇篇章。