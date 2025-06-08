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玉山盃／桃園賴謙凡手指破皮仍飆生涯最速　新北雙投聯手壓制北市

▲賴謙凡。（圖／中華棒協提供）

▲賴謙凡。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃全國青棒錦標賽進入第四天賽程，8日桃園青埔棒球場G17賽事上演強碰戲碼，由衛冕軍桃園市對決台東縣。桃園市由高二王牌投手賴謙凡先發，主投6.1局用78球送出8次三振，最快球速飆到149公里，僅失1分（非責失），展現壓制力。雖然因手指破皮退場，但隊友在6局上打出一波9人次攻勢攻下4分，終場桃園市以7：1擊退台東，朝連霸目標再進一步。

桃園市2局上靠林珺希上壘後推進至三壘，黃天賜擊出三壘滾地球，以腳程跑出內野安打送回1分先馳得點。3局上林珺希再度發威，掃出右外野深遠三壘安打，一口氣帶回2分，助隊拉開至3：0。雖然台東在3局下靠對方守備失誤與黃靖哲的關鍵安打追回1分，但未能持續反攻。

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4局下賴謙凡展現主宰力，連飆三K解決台東中心打線，最快球速飆到149公里，引起場邊球探側目。6局上桃園市迎來大局，串聯安打、保送與幸運彈跳形成4分攻勢，徹底拉開比數。

賽後總教練吳柏宏表示，「我們觀察到台東可能不太擅長攻擊快速直球，當然他手指破皮，不然說真的控球、用球數都還能撐完比賽，有效壓制台東打線，真的算是主宰對方的打擊能力。」

賴謙凡此戰投出149公里生涯最快球速，直到受訪才驚訝表示：「今天有149喔？是我目前最快，現在才知道！」

另一方面，高雄立德球場則上演雙北大戰，新北市與台北市展開一場激烈的延長賽投手戰。新北市由高一左投楊辰浩與高二投手張乙安聯手壓制，最終於延長第8局以5：2險勝台北市，拿下2連勝。台北市則吞下首敗，戰績為1勝1敗。

▲新北市楊辰浩。（圖／中華棒協提供）

▲新北市楊辰浩。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 棒球桃園市新北市青棒賴謙凡

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