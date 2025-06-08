運動雲

>

快訊／周天成奪印尼賽亞軍　錯過3局點遭逆轉無緣今年首冠

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣一哥周天成闖入印尼賽冠軍戰，可惜直落2輸球，收下亞軍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成昨（7）日在超級1000系列印尼公開賽4強戰，力退泰國新科球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），今年第2度挺進決賽，尋求生涯第2座印尼賽冠軍。小天今日強碰世界第3丹麥名將安東森（Anders Antonsen）爭冠，首局錯過3個局點，以20比22讓出，次局又以14比21落敗，錯過本季個人首冠。

35歲的周天成仍維持極佳的體能狀態，本周在印尼賽一路過關斬將闖入決賽，包括4強戰以直落2橫掃24歲的新科球王昆拉武特。小天前一次在印尼賽打進冠軍戰，得追溯到2019年，他該年捧起了金盃，今年則要力拚個人賽史第2冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周天成以35歲又150天成為「史上最年長」，挺進超級1000等級男單決賽的選手，他今日與世界第3的28歲丹麥好手安東森爭冠，重演2019年印尼賽冠軍戰戲碼。雙方過去12次交手，小天8勝4敗居上風，但近4次碰頭只拿下1勝。

周天成開賽就拉高速度，多拍來回拿下第1分，在6比6後連下4分取得優勢，包括在網前巧妙輕拍得分，讓對手只能無奈苦笑，以11比8進入技術暫停。小天下半局繼續主宰戰局，在安東森擊球出界後，拉開15比10、5分領先。

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

儘管局末一度被逼近到17比16、1分差，周天成很快回穩以20比17逼出3個局點。不過安東森韌性十足，雙方一度40拍來回，比數回到了20平，小天關鍵時刻連掉2分，反以20比22丟掉首局。

進入次局，周天成迅速重整旗鼓，開局打出6比2攻勢，隨後被連追3分，小天一度在接球後腳打滑蹲在地上，所幸沒有大礙。雙方形成拉鋸，戰成8比8後，小天莫名被抓了越網擊球，他向裁判抗議無效，還好很快要回1分，提振士氣。

但安東森仍以11比9進入技術暫停，堪稱周天成「第2主場」的印尼球館內的球迷，大聲替小天加油打氣，但他下半局依舊沒能翻轉局面，出現幾次失誤，陷入13比18、5分落後，局末被對手逼出7個冠軍點，最終就以14比21落敗，錯過本季首冠。

關鍵字： BWF羽球周天成印尼公開賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀　會長蔡其昌助轉院贈慰問金

界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀　會長蔡其昌助轉院贈慰問金

張仁瑋界外球擊中小球迷感內疚將探視　兄弟球團贈慰問金與簽名球

張仁瑋界外球擊中小球迷感內疚將探視　兄弟球團贈慰問金與簽名球

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

孫易磊休6天交流戰首次亮相　14球完美中繼最速152公里

孫易磊休6天交流戰首次亮相　14球完美中繼最速152公里

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

熱門新聞

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀　會長蔡其昌助轉院贈慰問金

張仁瑋界外球擊中小球迷感內疚將探視　兄弟球團贈慰問金與簽名球

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球

2球變彈？平野惠一不回應「6隊都一樣」

3界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀

4張仁瑋擊中小球迷感內疚將探視

5即／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽

最新新聞

1王彥程二軍7局好投奪勝最速154

2周天成奪印尼賽亞軍　錯過3局點遭逆轉

3桃園賴謙凡手指破皮仍飆生涯最速

4陳晨威內安　連31場敲安追上「盜帥」

5「故事哥」猛打賞敲5打點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

飛力獅「指甲光療」超有效　餅總：請總經理發獎金給吳國豪

隊友都知道、龍貓教練「白目」倒數　陳晨威苦笑挑戰紀錄壓力大

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366