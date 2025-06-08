快訊／周天成奪印尼賽亞軍　錯過3局點遭逆轉無緣今年首冠

▲台灣一哥周天成闖入印尼賽冠軍戰，可惜直落2輸球，收下亞軍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成昨（7）日在超級1000系列印尼公開賽4強戰，力退泰國新科球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），今年第2度挺進決賽，尋求生涯第2座印尼賽冠軍。小天今日強碰世界第3丹麥名將安東森（Anders Antonsen）爭冠，首局錯過3個局點，以20比22讓出，次局又以14比21落敗，錯過本季個人首冠。

35歲的周天成仍維持極佳的體能狀態，本周在印尼賽一路過關斬將闖入決賽，包括4強戰以直落2橫掃24歲的新科球王昆拉武特。小天前一次在印尼賽打進冠軍戰，得追溯到2019年，他該年捧起了金盃，今年則要力拚個人賽史第2冠。

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周天成以35歲又150天成為「史上最年長」，挺進超級1000等級男單決賽的選手，他今日與世界第3的28歲丹麥好手安東森爭冠，重演2019年印尼賽冠軍戰戲碼。雙方過去12次交手，小天8勝4敗居上風，但近4次碰頭只拿下1勝。

周天成開賽就拉高速度，多拍來回拿下第1分，在6比6後連下4分取得優勢，包括在網前巧妙輕拍得分，讓對手只能無奈苦笑，以11比8進入技術暫停。小天下半局繼續主宰戰局，在安東森擊球出界後，拉開15比10、5分領先。

儘管局末一度被逼近到17比16、1分差，周天成很快回穩以20比17逼出3個局點。不過安東森韌性十足，雙方一度40拍來回，比數回到了20平，小天關鍵時刻連掉2分，反以20比22丟掉首局。

進入次局，周天成迅速重整旗鼓，開局打出6比2攻勢，隨後被連追3分，小天一度在接球後腳打滑蹲在地上，所幸沒有大礙。雙方形成拉鋸，戰成8比8後，小天莫名被抓了越網擊球，他向裁判抗議無效，還好很快要回1分，提振士氣。

但安東森仍以11比9進入技術暫停，堪稱周天成「第2主場」的印尼球館內的球迷，大聲替小天加油打氣，但他下半局依舊沒能翻轉局面，出現幾次失誤，陷入13比18、5分落後，局末被對手逼出7個冠軍點，最終就以14比21落敗，錯過本季首冠。