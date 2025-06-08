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突破天際炸455英呎生涯最遠轟　考瑟率金鶯7比4逆轉運動家

▲金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）在6局上半轟出455英呎全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）在6局上半轟出455英呎全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）在台灣時間8日對戰運動家的比賽中，轟出一支455英呎的驚天全壘打，不僅創下個人生涯最遠紀錄，也幫助金鶯在第6局打破平手僵局，助隊最終就以7比4力克運動家。

考瑟這支全壘打飛越運動家薩特健康球場（Sutter Health Park）右外野土丘後方的觀眾席，直擊場外樹林，對此金鶯代理主帥曼索利諾（Tony Mansolino）卻表示見怪不怪，「我只聽到球棒一聲清脆的啪響，接著有人喊了聲，喔，我抬頭一看，球已經飛過樹林，我並不太驚訝，因為我們以前也看過他打出類似的球。」

考瑟這一轟是從運動家右投塞維里諾（Luis Severino）手中扛出的，擊球初速高達112.4英哩，為本季第3轟，也是考瑟自左拇指骨折傷勢復出後的第2支全壘打，這發全壘打讓金鶯以5比4超前，最終就以3分差收下比賽勝利。

除此之外，這一轟也是2023年8月8日蒙卡索（Ryan Mountcastle）對太空人轟出472英呎全壘打以來，金鶯球員所擊出最遠的全壘打。

「感覺真的很好，當揮棒感覺順暢、時機正確時，擊球的瞬間你幾乎感覺不到，這就是其中之一，」考瑟賽後高興說道。

金鶯目前戰績為26勝37敗，過去13場比賽贏了10場，本場比賽更是自5月21日對釀酒人延長賽獲勝以來，首次單場得分突破5分；也是自5月11日對天使7比3贏球以來，首次9局內得分達7分的比賽。

「我覺得氣氛其實從來沒改變，當你在隊上時，就會感受到那不過是我們陷入了一段低潮而已，我不覺得有什麼實質改變，我認為我們整體在攻守兩端的表現越來越穩定，而這能持續帶來正能量，這是肯定的，畢竟贏球真的比較開心。」考瑟最後總結球隊近期回溫時說。

關鍵字： MLB考瑟金鶯

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