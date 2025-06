突破天際炸455英呎生涯最遠轟　考瑟率金鶯7比4逆轉運動家

▲金鶯外野手考瑟(Colton Cowser)在6局上半轟出455英呎全壘打。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴爾的摩金鶯外野手考瑟(Colton Cowser)在台灣時間8日對戰運動家的比賽中,轟出一支455英呎的驚天全壘打,不僅創下個人生涯最遠紀錄,也幫助金鶯在第6局打破平手僵局,助隊最終就以7比4力克運動家。

考瑟這支全壘打飛越運動家薩特健康球場(Sutter Health Park)右外野土丘後方的觀眾席,直擊場外樹林,對此金鶯代理主帥曼索利諾(Tony Mansolino)卻表示見怪不怪,「我只聽到球棒一聲清脆的啪響,接著有人喊了聲,喔,我抬頭一看,球已經飛過樹林,我並不太驚訝,因為我們以前也看過他打出類似的球。」

考瑟這一轟是從運動家右投塞維里諾(Luis Severino)手中扛出的,擊球初速高達112.4英哩,為本季第3轟,也是考瑟自左拇指骨折傷勢復出後的第2支全壘打,這發全壘打讓金鶯以5比4超前,最終就以3分差收下比賽勝利。

除此之外,這一轟也是2023年8月8日蒙卡索(Ryan Mountcastle)對太空人轟出472英呎全壘打以來,金鶯球員所擊出最遠的全壘打。

「感覺真的很好,當揮棒感覺順暢、時機正確時,擊球的瞬間你幾乎感覺不到,這就是其中之一,」考瑟賽後高興說道。

