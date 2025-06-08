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山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍投手山本由伸8日（台灣時間）於客場出戰紅雀，繳出6局無失分、9次三振的精彩好投，展現王牌身手，卻因隊友火力支援不足，無緣搶下本季第7勝。終場道奇以1比2遭紅雀再見逆轉，苦吞敗仗。

山本此役用94球投滿6局，被敲4安、無失分，送出9K與3次四死球，穩定內容可圈可點。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言惋惜：「由伸今天投得非常出色，但我們沒能把握得分機會，錯失獲勝的好局。」

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道奇此戰打線熄火，讓山本的好投功虧一簣，大谷翔平9局上掃出安打，靠著貝茲（Mookie Betts）推進上三壘，並利用投手暴投跑回道奇唯一得分。此戰他4打數1安打，另選到1保送，打擊率.294。

值得一提的是，這場比賽也是山本首次與WBC隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）在大聯盟場上正式交手，最終壓制對手3打數2三振、僅被敲1安。

雖然開局略顯不穩，山本仍屢次從危機中脫身，包括首局以夾殺化解一三壘有人危機，二局再在滿壘情況下三振努特巴爾脫困。自第3局起連續3局送出三上三下，第6局持續壓制紅雀火力，繳出本季代表作之一。

即便上場前一戰對洋基失分偏多，山本迅速調整節奏，在本場展現頂級控球與壓制力，找回身手。道奇近來投手陣因傷兵告急，羅伯斯也坦言：「山本能吃下6局是很大的幫助，穩住了輪值。」

關鍵字： 道奇山本由伸紅雀大聯盟投手

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