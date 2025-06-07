許基宏3響砲率兄弟12比2大勝！賞悍將5連敗　鄭浩均睽違630天勝投

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟7日與富邦悍將交手，新莊球場湧入滿場觀眾，許基宏上演個人煙火秀，連3打席開轟，若加上前一戰最後一打席，已達跨場連4打席全壘打，追平2017年曾陶鎔創下的中職紀錄。兄弟最終以12比2大勝，鄭浩均術後一軍復出首戰，獲得隊友「愛的火力援護」，睽違630天再度奪下勝投。悍將則是苦吞5連敗，前43場31敗排史上第三。

兄弟與悍將皆派出一軍本季首度登板的先發投手。悍將陳仕朋因傷錯過開季，本場為本季首戰，卻遇上火力正旺的兄弟打線。儘管連續解決兩名打者，但隨後遭陳俊秀擊出二壘安打、許基宏轟出兩分砲，兄弟連續兩戰都在前兩局取得大幅領先。

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鄭浩均於1局下登板，首打席對林澤彬頻頻飆速，最快達154公里，成功三振對手，首局投出三上三下的內容。

2局上，兄弟再度展開攻勢，王威晨、岳東華、高宇杰連續安打攻下2分，張仁瑋補上一發兩分砲，將比分擴大至4比0。2出局後，許基宏再次開轟，完成連兩打席開砲，單局進帳6分，比分擴大至8比0。

陳仕朋本季首度先發僅投2局，被敲7支安打（含3轟）、2次保送，共失8分，追平個人單場最多失分紀錄（生涯第5次單場失8分）。

悍將3局上面對第二任投手賴智垣，兄弟再靠岳東華保送、張仁瑋與張志豪連續安打再下一城。4局上許基宏完成連3打席開轟，累計跨場4打席全壘打，追平2017年曾陶鎔創下的紀錄。隨後詹子賢與王威晨獲得保送，張仁瑋擊出左外野飛球，藉由悍將左外野手失誤再跑回1分。兄弟5局上再靠岳政華與王威晨安打攻下1分，連5局皆有得分紀錄。

兄弟先發投手鄭浩均主投5局，用球數69球，其中43球為好球，僅被敲1安，3次保送、4次三振，僅失1分，最快球速達153公里。此役為他自動刀以來首場先發，隊友也火力相挺，兄弟全場敲出12支安打，許基宏3轟貢獻5打點；張仁瑋本季第2次先發出賽也繳出2安打、1轟、2打點佳績。

鄭浩均於2023年球季結束後接受右手肘韌帶重建手術，歷經一整年復健後才回歸，此役是他自2023年9月16日以來、睽違630天再度拿下勝投。

悍將前3任投手陳仕朋、賴智垣與林朕呈皆失分。岳少華中繼1.1局無失分，並以滾地球解決哥哥岳東華；李吳永勤、吳世豪與富藍戈隨後接力，也順利封鎖兄弟打線。悍將在2局下靠孔念恩高飛犧牲打搶下1分，6局下辛元旭代打擊出帶有1打點的三壘安打，攻下全場第2分。