運動雲

>

力亞士遭兄弟KO！悍將考慮啟用布坎南　曾峻岳二軍受傷需休養

▲力亞士、王勝偉、申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

▲力亞士。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將6日對中信兄弟之戰，洋投力亞士慘失10分，創下生涯單場最多失分紀錄。總教練陳金鋒7日賽前受訪時表示，決勝球的處理是最大問題。

力亞士前兩局遭猛攻，被敲出7支安打，失掉8分，最終撐滿4局，總計失10分，其中6分為責失分，防禦率飆升至4.94，吞下本季第5敗。對戰兄弟的整體成績不佳，本季交手吞下3敗，對戰防禦率高達11.48。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳金鋒指出：「他只是某些時候控球出現問題，沒有執行好，結果被迫將球投到打者好攻擊的位置，尤其是兩好球後的決勝球表現不好。他有能力搶下好球數，但關鍵球的處理並不理想，這是最大的問題。」

針對洋將戰力調整，鋒總透露，剛簽下的新洋投布坎南已在二軍投過兩場比賽，確實有考慮替換現有洋投，端看時間點的安排。球隊甚至也討論過是否更換先發洋投或牛棚洋將富藍戈。

陳金鋒補充：「陳仕朋剛進入輪值，排好輪值後，近期會安排布坎南上一軍，確定不會讓他繼續留在二軍。」至於是否考慮更換牛棚投手富藍戈，鋒總說：「我們有討論過這個可能性，如果曾峻岳回來，情況就會不一樣。」

不過曾峻岳近期在二軍腳拉到，還需要一段時間才會恢復。王尉永則因在一軍比賽時補位傷到腳而下二軍。近期歐書誠、岳少華與吳世豪等傷癒復出的牛棚投手，也會調配在一軍的出賽頻率，鋒總說，「他們狀況都還ok，出賽會想辦法去控制頻率，剛回來不能一直出賽，確保他們回來適應一軍的節奏，畢竟二軍沒那麼多比賽。」

關鍵字： 棒球富邦悍將力亞士陳金鋒洋投

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭說明考量

大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭說明考量

江坤宇「手還是腫的」不排除下周回歸　平野惠一談替補游擊戰力

江坤宇「手還是腫的」不排除下周回歸　平野惠一談替補游擊戰力

劉俊豪閃球釀大局！鋒總：補位是基本問題　張育成狀況每日觀察

劉俊豪閃球釀大局！鋒總：補位是基本問題　張育成狀況每日觀察

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

熱門新聞

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　金額曝光

2怪物左投出沒！古久保嚇喊：太恐怖！

3悍將3比11又輸！寫史上首見悲慘紀錄

4陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照

5從工地重返投手丘！林鴻祥拚選秀

最新新聞

1張仁瑋頂替江坤宇先發游擊平野有期待

2台帛棒球情誼再深化！簽署新版MOU互設辦事處

3葉總看用球變彈　餅總直言再觀察

4台北市大逆轉闖冠軍戰　曾乙喆再拚U15

5教士馬查多：「我正在過著小孩的夢想」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【辦婚禮也不能錯過球賽】賓客們一起歡呼迎接中華隊勝利～

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366