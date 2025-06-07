力亞士遭兄弟KO！悍將考慮啟用布坎南　曾峻岳二軍受傷需休養

▲力亞士。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將6日對中信兄弟之戰，洋投力亞士慘失10分，創下生涯單場最多失分紀錄。總教練陳金鋒7日賽前受訪時表示，決勝球的處理是最大問題。

力亞士前兩局遭猛攻，被敲出7支安打，失掉8分，最終撐滿4局，總計失10分，其中6分為責失分，防禦率飆升至4.94，吞下本季第5敗。對戰兄弟的整體成績不佳，本季交手吞下3敗，對戰防禦率高達11.48。

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陳金鋒指出：「他只是某些時候控球出現問題，沒有執行好，結果被迫將球投到打者好攻擊的位置，尤其是兩好球後的決勝球表現不好。他有能力搶下好球數，但關鍵球的處理並不理想，這是最大的問題。」

針對洋將戰力調整，鋒總透露，剛簽下的新洋投布坎南已在二軍投過兩場比賽，確實有考慮替換現有洋投，端看時間點的安排。球隊甚至也討論過是否更換先發洋投或牛棚洋將富藍戈。

陳金鋒補充：「陳仕朋剛進入輪值，排好輪值後，近期會安排布坎南上一軍，確定不會讓他繼續留在二軍。」至於是否考慮更換牛棚投手富藍戈，鋒總說：「我們有討論過這個可能性，如果曾峻岳回來，情況就會不一樣。」

不過曾峻岳近期在二軍腳拉到，還需要一段時間才會恢復。王尉永則因在一軍比賽時補位傷到腳而下二軍。近期歐書誠、岳少華與吳世豪等傷癒復出的牛棚投手，也會調配在一軍的出賽頻率，鋒總說，「他們狀況都還ok，出賽會想辦法去控制頻率，剛回來不能一直出賽，確保他們回來適應一軍的節奏，畢竟二軍沒那麼多比賽。」