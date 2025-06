重返國民主場受球迷歡迎！　遊騎兵柯賓完投8局「問天」吞敗

▲遊騎兵先發左投柯賓(Patrick Corbin)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間7日上午,德州遊騎兵先發左投柯賓(Patrick Corbin)重返熟悉的國民球場,面對昔日效力6季的老東家華盛頓國民,柯賓全場完投8局,繳出2次三振、責失2分的精采表現,無奈遲遲未等到隊友火力支援,最終遊騎兵0比2吞敗,也締造自2023年6月以來,球隊首度出現的完投敗的難堪紀錄。

Patrick Corbin has allowed 3 or fewer runs in ALL of his 11 starts with the Rangers this season



He allowed 3 or more runs in 20 of his 32 starts last season



One of the most suprising turn-arounds we've seen this year! pic.twitter.com/L5ANaMxQ3N