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重返國民主場受球迷歡迎！　遊騎兵柯賓完投8局「問天」吞敗

▲遊騎兵先發左投柯賓（Patrick Corbin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵先發左投柯賓（Patrick Corbin）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間7日上午，德州遊騎兵先發左投柯賓（Patrick Corbin）重返熟悉的國民球場，面對昔日效力6季的老東家華盛頓國民，柯賓全場完投8局，繳出2次三振、責失2分的精采表現，無奈遲遲未等到隊友火力支援，最終遊騎兵0比2吞敗，也締造自2023年6月以來，球隊首度出現的完投敗的難堪紀錄。

這場比賽是柯賓自2024年球季最後一場先發以來，首度回到國民主場，當時他對皇家主投5.1局丟了4分，以5.62防禦率結束球季；相比之下今天表現更加出色，但依舊無緣勝投。

「今天我們就是沒能拿下比賽，」柯賓在賽後受訪時說道，「一旦踏上投手丘，就是全力競爭，我那邊還有很多朋友，但當他們站進打擊區時，我就是專注對決，不會去看他們之類的。」

「我在這裡投了6年，打過很多場比賽，我認識很多那邊的人，還是保持著關係，」柯賓接著補充，「我當然祝福他們一切順利，除了跟我們對戰的時候，今天的比賽對我們來說就是沒成功。」

此外本場比賽也是柯賓自2022年6月28日以來，首次完投8局，當時他仍效力國民；而柯賓也成為繼2023年6月7日格雷（Jon Gray）對紅雀完投吞敗後，首位完投敗的遊騎兵投手。

「我今天感覺很好，」柯賓補充提及，「整場比賽我們都能搶先好球數，投出高品質球路，讓打者打出滾地球，快速解決打者，這場比賽更偏向投手戰，我主要就是定位直球，搶攻打者，建立信心，快速解決對手會讓投球節奏順很多。」

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）賽後也盛讚柯賓表現，「他投得非常出色，8局完投只失2分，照理說你應該會贏這場比賽，重點還是我們打擊表現太差，揮棒次數也不多，我也說不上原因。」

柯賓在效力國民的6年間累積170場先發、946.2局投球局數與832次三振，皆為隊史該段期間最多，同時他在全聯盟該段期間的先發場次排名第三。

與他征戰過的國民主帥馬丁尼茲（Dave Martinez）對柯賓也致上敬意，「他還是那個一樣的他，柯賓的球大多壓得很低，這就是他有效的方式，他真的投得很好，看著他上場競爭，我看了他好多年，這就是他的風格，無論狀況如何，他總是每五天就上場比賽。」

「不論好壞，他總是接過球上場投，他上場了、拼了，而且老實說，他幫助我們贏得了2019年的世界大賽，沒有他，我們就無法完成那一切，」馬丁尼茲最後補充。

關鍵字： MLB德州遊騎兵華盛頓國民柯賓

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