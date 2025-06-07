重返國民主場受球迷歡迎！　遊騎兵柯賓完投8局「問天」吞敗

▲遊騎兵先發左投柯賓（Patrick Corbin）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間7日上午，德州遊騎兵先發左投柯賓（Patrick Corbin）重返熟悉的國民球場，面對昔日效力6季的老東家華盛頓國民，柯賓全場完投8局，繳出2次三振、責失2分的精采表現，無奈遲遲未等到隊友火力支援，最終遊騎兵0比2吞敗，也締造自2023年6月以來，球隊首度出現的完投敗的難堪紀錄。

Patrick Corbin has allowed 3 or fewer runs in ALL of his 11 starts with the Rangers this season



He allowed 3 or more runs in 20 of his 32 starts last season



One of the most suprising turn-arounds we've seen this year! pic.twitter.com/L5ANaMxQ3N [廣告]請繼續往下閱讀... June 7, 2025

這場比賽是柯賓自2024年球季最後一場先發以來，首度回到國民主場，當時他對皇家主投5.1局丟了4分，以5.62防禦率結束球季；相比之下今天表現更加出色，但依舊無緣勝投。

「今天我們就是沒能拿下比賽，」柯賓在賽後受訪時說道，「一旦踏上投手丘，就是全力競爭，我那邊還有很多朋友，但當他們站進打擊區時，我就是專注對決，不會去看他們之類的。」

「我在這裡投了6年，打過很多場比賽，我認識很多那邊的人，還是保持著關係，」柯賓接著補充，「我當然祝福他們一切順利，除了跟我們對戰的時候，今天的比賽對我們來說就是沒成功。」

"There's a lot of people there that helped me throughout my career. Looking forward to some of those memories coming back."



Patrick Corbin talks about returning to Nationals Park and how special of a place it is to him@LauraStickells | #AllForTX pic.twitter.com/b8ZVvsbHLJ — Victory+ (@victoryplustv) June 6, 2025

此外本場比賽也是柯賓自2022年6月28日以來，首次完投8局，當時他仍效力國民；而柯賓也成為繼2023年6月7日格雷（Jon Gray）對紅雀完投吞敗後，首位完投敗的遊騎兵投手。

「我今天感覺很好，」柯賓補充提及，「整場比賽我們都能搶先好球數，投出高品質球路，讓打者打出滾地球，快速解決打者，這場比賽更偏向投手戰，我主要就是定位直球，搶攻打者，建立信心，快速解決對手會讓投球節奏順很多。」

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）賽後也盛讚柯賓表現，「他投得非常出色，8局完投只失2分，照理說你應該會贏這場比賽，重點還是我們打擊表現太差，揮棒次數也不多，我也說不上原因。」

Standing ovation for World Series Champion Patrick Corbin tonight. No exceptions. pic.twitter.com/r2goZoNuz5 — DC Ball Talk (@DCBallTalk) June 6, 2025

柯賓在效力國民的6年間累積170場先發、946.2局投球局數與832次三振，皆為隊史該段期間最多，同時他在全聯盟該段期間的先發場次排名第三。

與他征戰過的國民主帥馬丁尼茲（Dave Martinez）對柯賓也致上敬意，「他還是那個一樣的他，柯賓的球大多壓得很低，這就是他有效的方式，他真的投得很好，看著他上場競爭，我看了他好多年，這就是他的風格，無論狀況如何，他總是每五天就上場比賽。」

「不論好壞，他總是接過球上場投，他上場了、拼了，而且老實說，他幫助我們贏得了2019年的世界大賽，沒有他，我們就無法完成那一切，」馬丁尼茲最後補充。