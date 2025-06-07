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「三振保送比」將創新高　老虎賽揚左投武器球主宰MLB

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老虎賽揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal）今（7）日對戰小熊繳出7又2/3局僅失1分、6次三振的優質內容，助隊以3比1獲勝，拿下本季第6勝，賽後防禦率降至2.16，更令人驚嘆的是，他目前的三振保送比（K/BB）高達15.00，刷新大聯盟先發投手史上最佳紀錄。

根據MLB官網統計，歷來單季K/BB達10.00以上的先發投手僅有4位，包括2014年的休斯（Phil Hughes, 11.63）、1994年的薩伯哈根（Bret Saberhagen, 11.0）、2010年的李（Cliff Lee, 10.28），以及1884年的惠特尼（Jim Whitney, 10.0），這些前例多半仰賴極佳的控球，而非壓倒性的三振能力。

然而史庫柏爾則是雙項皆優，不僅每9局三振率（K/9）高達11.34，保送率（BB%）僅2.5%，今年與去年相比更是幾乎各項數據全面進化，揮空率從31.9%提升至35.4%，引誘壞球揮棒率從31.1%升至35.5%，三振率更從30.3%提升至34.7%。

官網指出，史庫柏爾的快速球品質大幅提升是關鍵原因之一，本季他的四縫線速球均速從96.9英里上升至97.7英里，且具備更強「上竄感」，不過真正主宰比賽的仍是他的變速球，史庫柏爾今年變速球使用率為31.3%，已超越四縫線速球的28.6%，不論左打或右打、任何球數下皆可靈活運用，且在使用率提高的同時仍維持49.2%的驚人揮空率，以及47.9%的三振率。

史庫柏爾去年榮獲美聯賽揚獎，今年狀態更勝以往，若維持目前K/BB表現，他將可能改寫大聯盟歷史，成為MLB史上單季K/BB最佳的先發投手。

▲▼老虎史庫柏爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲史庫柏爾有機會成為單季K/BB最佳的先發投手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB老虎史庫柏爾三振保送比KBB

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