世界盃資格賽遭挪威痛宰　義大利門將多納魯馬直言「無法接受」

▲義大利門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）在球隊陷入崩盤後失望掩面。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

義大利國家足球隊在台灣時間7日遭遇沉重打擊，他們在世界盃資格賽首戰中，以0比3客場爆冷不敵挪威吞下大敗，這場比賽讓這支4屆世界盃冠軍再度面臨是否能晉級決賽週的嚴峻考驗，陣中門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）在賽後受訪時情緒低落，隨後更直言球隊表現「完全無法接受」。

Timnas Italia takluk lawan Norwegia, di kualifikasi Piala Dunia 2026!



Gawang Gianluigi Donnarumma kejebol 3x oleh Sorloth, Nusa, dan Haaland ???????? pic.twitter.com/1TsFViVM6b [廣告]請繼續往下閱讀... June 6, 2025

這場比賽於挪威奧斯陸的烏勒瓦爾體育場（Ullevaal Stadium）舉行，主場挪威憑藉索洛特（Alexander Sørloth）、努薩（Antonio Nusa）與王牌射手哈蘭德（Erling Haaland）在上半場的3記進球，徹底擊潰義大利防線；曾4度捧起世界盃的義大利，至今已連續2屆無緣會內賽，這場大敗無疑為本屆資格賽蒙上陰影。

Erling Haaland skinned Gianluigi Donnarumma as Norway smashed Italy 3-0 ???????? pic.twitter.com/WZ626VjkGN — mcfc lads (@mcfc_lads) June 6, 2025

「我無話可說，」義大利門將多納魯馬賽後表示，「我們必須正視今晚的表現並且改進，我們的球迷不該承受這種失望，我們要自省，要團結起來走出這樣的夜晚，我們必須找回力量，因為我們是義大利，這種比賽的表現無法接受，每個人都得承擔起責任，我們必須比以往更加團結，我們需要這一點。」

PSG would only demand around €40M to sell Gianluigi Donnarumma this summer.



— @repubblica pic.twitter.com/MNs4IzyVr1 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 6, 2025

義大利主帥斯帕萊蒂（Luciano Spalletti）在記者會上則坦言，球隊目前的狀況確實不理想，他指出「我們作為個人需要更多熱情，我們需要再多做一點，否則就必須做出改變，這不是我們真正的樣貌，從個人能力來看，我們可以做得更多，但現在明顯是個困難時刻，我們確實遭遇了一些問題，但這是我選擇的球隊，我也會繼續信任他們。」

當被問及是否會因此與義大利足協討論去留問題時，斯帕萊蒂並未否認可能的管理層對話，「我需要與主席格拉維納（Gabriele Gravina）討論他們的想法，以及對我決定的看法，」斯帕萊蒂說，「我選擇這些球員，是因為我相信他們有實力，但如果我們脆弱到連越位陷阱都守不住、對手也不追，那就是信心出了問題，光靠實力是不夠的。」

Assist cantik Martin Odegaard + finishing Erling Haaland tipu Donnarumma.

Norwegia 3 Games 3 Win

Italia 1 Games Kalah.pic.twitter.com/BDSaICp5eA — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) June 7, 2025

針對是否擔心晉級世界盃，斯帕萊蒂回應道，「當然會擔心，因為在這種表現之後，你必須開始自問並承認問題存在，但我們得正面迎戰，因為別無選擇。」

目前每組僅有第一名可直接晉級世界盃決賽週，第二名則須透過附加賽爭取名額；挪威目前3戰全勝領跑，義大利和斯帕萊蒂的壓力與日俱增，這支昔日足球強權能否及時回神、重振旗鼓，將是接下來資格賽的重大看點。