世界盃資格賽遭挪威痛宰　義大利門將多納魯馬直言「無法接受」

▲義大利門將多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)在球隊陷入崩盤後失望掩面。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

義大利國家足球隊在台灣時間7日遭遇沉重打擊,他們在世界盃資格賽首戰中,以0比3客場爆冷不敵挪威吞下大敗,這場比賽讓這支4屆世界盃冠軍再度面臨是否能晉級決賽週的嚴峻考驗,陣中門將多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)在賽後受訪時情緒低落,隨後更直言球隊表現「完全無法接受」。

這場比賽於挪威奧斯陸的烏勒瓦爾體育場(Ullevaal Stadium)舉行,主場挪威憑藉索洛特(Alexander Sørloth)、努薩(Antonio Nusa)與王牌射手哈蘭德(Erling Haaland)在上半場的3記進球,徹底擊潰義大利防線;曾4度捧起世界盃的義大利,至今已連續2屆無緣會內賽,這場大敗無疑為本屆資格賽蒙上陰影。

「我無話可說,」義大利門將多納魯馬賽後表示,「我們必須正視今晚的表現並且改進,我們的球迷不該承受這種失望,我們要自省,要團結起來走出這樣的夜晚,我們必須找回力量,因為我們是義大利,這種比賽的表現無法接受,每個人都得承擔起責任,我們必須比以往更加團結,我們需要這一點。」

