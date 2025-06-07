25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

記者游郁香／綜合報導

38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）今（7）日凌晨在法網4強賽以4比6、5比7、6比7（3）不敵現任球王辛納（Jannik Sinner），無緣挑戰第25座大滿貫金盃，喬帥賽後坦言，這可能是他生涯在羅蘭加洛斯的「最後一戰」，接下來將全力備戰溫網與美網。

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Sinner takes down Djokovic and reaches the #RolandGarros final without dropping a single set. Alcaraz awaits! ????????



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喬科維奇原本力拚生涯第38度闖進大滿貫決賽、第8次晉級法網冠軍戰，他曾3度在羅蘭加洛斯封王。不過這場比賽他多數時間被壓制於底線後方，辛納左右調動他，讓他疲於奔命，他一度與辛納來回了26拍，但該局仍由對方拿下。

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喬科維奇曾在第2盤6比5落後時接受右大腿按摩，之後又在丟掉該盤後申請醫療暫停。他在第3盤一度回穩，但在搶七戰中連丟3分，包括一次網前「大空檔」卻意外失誤，最終在面對第2個賽末點時正拍掛網，止步4強。

▲喬科維奇在法網4強賽0比3不敵現任球王辛納。（圖／達志影像／美聯社）

比賽結束後，喬科維奇在菲利普夏翠爾球場（Court Philippe Chatrier）獲得觀眾熱烈的掌聲，他將球袋放在場中，向四面看台依序鞠躬致意，神情明顯帶著情緒。

「我意思是……這可能是我在這裡打的最後一場比賽，我不知道。所以比賽結束時我情緒比較激動一點，」喬科維奇說，「但如果這真的是我在羅蘭加洛斯的告別戰，那麼這是一場非常美好的告別，無論是球場的氛圍，還是我從觀眾那裡感受到的一切。」

▲喬科維奇透露這可能是自己在羅蘭加洛斯的最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

目前喬科維奇與考特（Margaret Court）並列擁有史上最多的24座大滿貫單打冠軍，只差一冠就能獨居歷史第1。他直言，「我當然希望能繼續打下去。但我是否能在12個月後回到這裡？我不知道。我說的是這可能是我在這裡的最後一場比賽，我不是說一定是。」

雖然喬科維奇對未來賽程尚未做出明確承諾，但他表示將全力備戰溫網與美網，「接下來就是溫布頓，那是我兒時最喜愛的賽事，我會盡一切努力讓自己準備好。我認為自己最有可能再奪一座大滿貫的機會，也許會是在溫布頓，或像澳網那種較快的硬地賽。」

World No.1 ???? World No.2



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球王辛納則是生涯首度闖進法網男單決賽，成為繼1976年冠軍帕納塔（Adriano Panatta）之後，史上第2位前進法網決賽的義大利男子選手，將與尋求衛冕的「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭冠。

▲現任球王辛納首度晉級法網決賽，將與小蠻牛艾卡拉茲爭冠。（圖／達志影像／美聯社）

這場場勝利讓辛納的大滿貫連勝紀錄推進至20場，他自去年美網與今年澳網奪冠後狀態持續火燙。對手艾卡拉茲本季紅土賽戰績則為達21勝1敗，已在蒙地卡羅與羅馬封王。

根據ESPN BET賠率，艾卡拉茲目前在決賽的賠率為-125，小幅領先辛納的-105，這場新世代王者的巔峰對決，勢必成為一場經典。