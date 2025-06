25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

記者游郁香/綜合報導

38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇(Novak Djokovic)今(7)日凌晨在法網4強賽以4比6、5比7、6比7(3)不敵現任球王辛納(Jannik Sinner),無緣挑戰第25座大滿貫金盃,喬帥賽後坦言,這可能是他生涯在羅蘭加洛斯的「最後一戰」,接下來將全力備戰溫網與美網。

Flawless Run to the Final ????



Sinner takes down Djokovic and reaches the #RolandGarros final without dropping a single set. Alcaraz awaits! ????????



Watch the best moments of this epic clash—highlights presented by @Emirates ✈️#RolandGarros #FlyBetter #Emirates pic.twitter.com/LPFhQsI9S9