黃博多對悍將3戰全勝！笑稱沒秘訣：每一隊都一樣

▲ 黃博多 。（圖／中信兄弟提供）



記者王真魚／新北報導

中信兄弟6日以11比3大勝富邦悍將，先發投手黃博多繳出6局僅失1分的優質內容，奪下本季第6勝，且對富邦已累積3戰全勝。談到對戰優勢，他表示，其實並沒有針對富邦設計特別策略，一切照著自己節奏來。

富邦此戰先發打線安排多達6位左打者，但黃博多仍能有效壓制。他提到自己已注意到對手經常針對他排出偏多左打陣容，不過他也早有因應之道，「就像面對右打一樣調整自己，面對左打也要找到對應方法，棒球這項運動本來就是不斷調整。」

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「每隊都是一樣的準備方式，按照原本的計畫投球，想辦法解決每一位打者，結果還不錯。」黃博多說。

除了投球內容穩定，黃博多也分享面對台灣高溫悶熱的感受。他笑說自己其實偏好熱天比賽，「比起寒冷的天氣，我更喜歡炎熱的環境。不過今天的悶熱確實讓身體感覺比較重，還是很感謝上帝能順利投完6局、拿下勝利，這才是最重要的。」

兄弟打線此戰強勢支援，幾乎每一局都有攻勢。對此黃博多表示，投手在場邊也得隨時調整節奏，「有時一局打很久，有時又很快結束，我要做的就是盡量適應比賽節奏，調整自己的狀態應對每個可能發生的狀況。」