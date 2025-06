3連戰橫掃水手　亨德森超前轟率金鶯豪奪6連勝

▲亨德森(Gunnar Henderson)開轟後跟隊友們慶祝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間6日上午,巴爾的摩金鶯在T-Mobile球場完成系列賽三連戰橫掃,金鶯以4比3擊敗西雅圖水手,寫下本季最長的6連勝佳績;隨著賽季進入6月,金鶯逐漸展現出去年例行賽稱霸美聯時的風采,儘管開季表現低迷,如今他們正強勢反彈,重振士氣、團隊氣氛也隨之回暖。

水手今天得分都是靠著重砲捕手羅里(Cal Raleigh)打下的,羅里先是在3局下半擊出適時安打助隊1比1扳平,緊接著時間來到5局下半,羅里鎖定金鶯先發右投艾弗林(Zach Eflin)88英哩紅中卡特球開轟,水手3比1成功超前。

NO. 24 FOR BIG DUMPER!



Cal Raleigh scrapes the sky on this towering shot! pic.twitter.com/naXh26a2CG — MLB (@MLB) June 5, 2025

6局上半客隊金鶯響起反攻號角,哈勒戴(Jackson Holliday)保送上壘後,下一棒拉契曼(Adley Rutschman)轟出追平兩分砲,這是拉契曼本季第7轟;緊接著亨德森咬中水手先發右投布萊恩(Bryan Woo)95英哩速球再度將球送出右外野牆外,亨德森夯出超前陽春砲,金鶯4比3反超,最終也如願摘勝,完成三連戰橫掃。

Get this man to the Hydration Station!! pic.twitter.com/rNqDM0SV9t — Baltimore Orioles (@Orioles) June 5, 2025

「這群人過去兩年贏了很多比賽,如果你是個放棄者,你不可能贏那麼多場,」金鶯代理主帥曼索利諾(Tony Mansolino)賽後說道,「所以這些人從沒放棄,他們在季初也沒放棄,他們一直在拚,只是結果不如預期,他們持續做他們一整年來都在做的事,今天終於收穫成果,橫掃對手,還能在強投面前逆轉,真的很棒。」

雖然金鶯目前戰績仍低於5成,但與5月24日戰績僅16勝34敗、勝率低於5成18場的谷底相比,球隊的整體氛圍已有明顯提升。

This streak gets two big BROOMS pic.twitter.com/8evoB163HX — Baltimore Orioles (@Orioles) June 5, 2025

「我知道我們把自己逼到很深的洞裡,但你永遠有機會爬出來,這是一個162場的賽季,我們誰都沒失去信心,沒有人悶悶不樂地回家,我們是來這裡贏球的,每一場都要贏。」金鶯先發艾弗林受訪時表示,「我們從季初以來的心態沒有改變,就是全力以赴,現在我們開始贏了,也開始享受比賽,你可以感覺到那股氣氛,這是一種成癮,大家都開始感覺到了。」