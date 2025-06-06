3連戰橫掃水手　亨德森超前轟率金鶯豪奪6連勝

▲亨德森（Gunnar Henderson）開轟後跟隊友們慶祝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間6日上午，巴爾的摩金鶯在T-Mobile球場完成系列賽三連戰橫掃，金鶯以4比3擊敗西雅圖水手，寫下本季最長的6連勝佳績；隨著賽季進入6月，金鶯逐漸展現出去年例行賽稱霸美聯時的風采，儘管開季表現低迷，如今他們正強勢反彈，重振士氣、團隊氣氛也隨之回暖。

水手今天得分都是靠著重砲捕手羅里（Cal Raleigh）打下的，羅里先是在3局下半擊出適時安打助隊1比1扳平，緊接著時間來到5局下半，羅里鎖定金鶯先發右投艾弗林（Zach Eflin）88英哩紅中卡特球開轟，水手3比1成功超前。

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6局上半客隊金鶯響起反攻號角，哈勒戴（Jackson Holliday）保送上壘後，下一棒拉契曼（Adley Rutschman）轟出追平兩分砲，這是拉契曼本季第7轟；緊接著亨德森咬中水手先發右投布萊恩（Bryan Woo）95英哩速球再度將球送出右外野牆外，亨德森夯出超前陽春砲，金鶯4比3反超，最終也如願摘勝，完成三連戰橫掃。

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「這群人過去兩年贏了很多比賽，如果你是個放棄者，你不可能贏那麼多場，」金鶯代理主帥曼索利諾（Tony Mansolino）賽後說道，「所以這些人從沒放棄，他們在季初也沒放棄，他們一直在拚，只是結果不如預期，他們持續做他們一整年來都在做的事，今天終於收穫成果，橫掃對手，還能在強投面前逆轉，真的很棒。」

雖然金鶯目前戰績仍低於5成，但與5月24日戰績僅16勝34敗、勝率低於5成18場的谷底相比，球隊的整體氛圍已有明顯提升。

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「我知道我們把自己逼到很深的洞裡，但你永遠有機會爬出來，這是一個162場的賽季，我們誰都沒失去信心，沒有人悶悶不樂地回家，我們是來這裡贏球的，每一場都要贏。」金鶯先發艾弗林受訪時表示，「我們從季初以來的心態沒有改變，就是全力以赴，現在我們開始贏了，也開始享受比賽，你可以感覺到那股氣氛，這是一種成癮，大家都開始感覺到了。」