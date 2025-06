「大家張開雙臂歡迎我！」　史密斯敲超前安率巨人逆轉勝

▲史密斯(Dominic Smith)3局下半挹注超前安,助巨人一分差力退教士。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間6日上午,國西強權舊金山巨人在甲骨文球場以3比2擊退踢館的聖地牙哥教士,成功將4連戰系列賽扳至2比2;本戰巨人贏球關鍵功臣是新加入球隊的史密斯(Dominic Smith),他今天4打數貢獻3支安打與2分打點,其中3局下半那支逆轉比分的二壘安打更是率領巨人搶回比賽主動權,直至勝利。

3局上半客隊教士率先發動攻勢,明星三壘手馬查多(Manny Machado)鎖定巨人王牌瑞伊(Robbie Ray)82英哩失投曲球開轟,教士2比0先馳得點。

巨人打線則是在3局下半予以回應,拉莫斯(Heliot Ramos)與「風之孫」李政厚先後選到保送,接著查普曼(Matt Chapman)擊出安打助隊1出局攻佔滿壘,隨後阿德梅斯(Willy Adames)擊出高飛犧牲打讓巨人破蛋,最後史密斯展現驚人抗壓能力,他在纏鬥9球後擊出一支376英呎的右中外野場地規則二壘安打送回兩分,巨人3比2反超教士。

Dom Smith with his first 2⃣ RBI as a Giant to take the lead pic.twitter.com/fSgqIrn3jV