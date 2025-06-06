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「大家張開雙臂歡迎我！」　史密斯敲超前安率巨人逆轉勝

▲史密斯（Dominic Smith）3局上半挹注超前安，助巨人一分差力退教士。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯（Dominic Smith）3局下半挹注超前安，助巨人一分差力退教士。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間6日上午，國西強權舊金山巨人在甲骨文球場以3比2擊退踢館的聖地牙哥教士，成功將4連戰系列賽扳至2比2；本戰巨人贏球關鍵功臣是新加入球隊的史密斯（Dominic Smith），他今天4打數貢獻3支安打與2分打點，其中3局下半那支逆轉比分的二壘安打更是率領巨人搶回比賽主動權，直至勝利。

3局上半客隊教士率先發動攻勢，明星三壘手馬查多（Manny Machado）鎖定巨人王牌瑞伊（Robbie Ray）82英哩失投曲球開轟，教士2比0先馳得點。

巨人打線則是在3局下半予以回應，拉莫斯（Heliot Ramos）與「風之孫」李政厚先後選到保送，接著查普曼（Matt Chapman）擊出安打助隊1出局攻佔滿壘，隨後阿德梅斯（Willy Adames）擊出高飛犧牲打讓巨人破蛋，最後史密斯展現驚人抗壓能力，他在纏鬥9球後擊出一支376英呎的右中外野場地規則二壘安打送回兩分，巨人3比2反超教士。

「那時我只是想盡量撐下去，等到好球出現，」史密斯賽後受訪時表示，「那球其實還是不錯的球，低且外角，但我還是成功將球打起來、飛過對手守備範圍，我只是盡量不去做太多，這個策略目前看來還不錯，自從加入這支球隊以來，大家都很熱情歡迎我，讓我很開心能夠為這支隊伍拚戰。」

29歲的史密斯5月在洋基3A史克蘭頓打出3成17打擊率、1.011OPS和7支全壘打，日前行使合約跳脫權利成為自由球員，巨人隊立刻出手簽下並讓史密斯連2戰擔任先發一壘手。

「我們引進的這些球員都產生了明顯的影響，」巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）接著說，「看到他們馬上就能做出貢獻真的很棒，這也讓他們更快融入球隊。」

梅爾文也稱讚史密斯的打擊內容，「他在小聯盟展現出不錯的長打能力，我們並不是特別在找重砲型打者，因為我們已有幾位能把球打出場外的球員，我們更需要的是職業打擊內容，不被三振、在關鍵打席能把球打進場內，史密斯在重要時刻正好做到這一點。」

談及首次在甲骨文球場登場時，史密斯也顯得格外興奮，「當我以客隊身份來這裡時，這裡總是很吵、很難打，現在能當主場球員、聽到大家為我歡呼，真的很開心，我們從中獲得動力，這是美好的一天，也希望我們能繼續打出好球。」

史密斯的關鍵表現也成功支援陣中王牌瑞伊的精彩投球內容，瑞伊主投7局責失2分、送出9次三振，賽後戰績提升至8勝1敗。瑞伊本季自責分率2.44，投球局數77.1局，並列大聯盟勝場數第一，持續朝生涯第2次明星賽邁進。

關鍵字： MLB舊金山巨人聖地牙哥教士

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