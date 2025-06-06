陳金鋒談妨礙守備判決：有討論空間　為何同一人被驅逐兩次？

記者王真魚／新北報導

富邦悍將日前對味全龍之戰時，高捷在跑壘時與三壘手劉基鴻發生碰撞，最終遭判定妨礙守備出局，引發富邦教練團不滿，總教練陳金鋒與首席教練陳連宏進場抗議。對此判決及後續處分，陳金鋒今（6）日受訪時直言有些討論空間，也對裁判對同一人驅逐兩次感到疑惑。

陳金鋒表示，當下情況相當模糊，確實有討論空間。他指出，「兩人是在同一時間、同一角度移動，高捷也有嘗試閃躲，路徑也有讓出，碰撞發生時對方還沒接到球，怎麼會構成妨礙守備？因為球是先打到投手再改變方向，這種狀況不是刻意的。」

聯盟隔日也有針對判決進一步解釋，陳金鋒認為，雙方都有在閃避，都不是故意，自家選手更沒有刻意妨礙，而是球的反彈造成碰撞，是打擊後產生的連鎖狀況。他坦言，自己打球這麼久，這種情形真的很少見。

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陳金鋒也質疑當時裁判的處置方式，尤其針對陳連宏被「兩度驅逐」的情形提出疑問，「為什麼同一個人可以被趕兩次？」他透露，因為當時主審紀華文與三壘審吳家維先後比出驅逐手勢，一度讓他以為自己才是被驅逐的人，還特地向裁判確認。

中職聯盟賽務部得知後說明，第一次驅逐是因陳連宏非總教練身分進場激烈抗議，第二次則是因為陳連宏又與吳家維發生肢體拉扯，才會再比一次手勢驅逐。

賽務部坦言，一開始看影片時也以為是陳金鋒被趕出場，但透過慢動作確認後，確定是陳連宏的手抓了裁判衣領，「吳家維也清楚知道是陳連宏的手。」因此沒有誤判。

聯盟表示，目前尚未收到富邦球團提出的申訴，而賽後已經依據《球團隊職員違規懲罰規定》第15條處以罰款4萬元並禁賽2場，禁賽原訂6月4日起執行。不過4日因雨延賽，因此禁賽從今天開始執行，悍將此戰少了首席教練，陳金鋒透露，將由自己兼任。

▲陳金鋒擋在前面，陳連宏遭驅逐出場 。（圖／富邦悍將提供）