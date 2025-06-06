「失誤少18次」卻落敗　雷霆總冠軍賽G1締尷尬紀錄

▲雷霆此役失誤比溜馬少18次。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA總冠軍賽首戰，雷霆在主場以110比111不敵溜馬，他們此役不僅浪費多達15分領先，更創下一項前所未見的尷尬紀錄。雷霆成為NBA季後賽史上首支「失誤比對手少18次」卻落敗的球隊。

雷霆本場僅出現7次失誤，溜馬則高達25次，2隊失誤差達18次。根據《Stathead》數據庫統計，過去季後賽史上出現相同或更大失誤差距僅有3場比賽，且全數由失誤較多一方吞敗，包括1970年湖人、1995年溜馬與2008年魔術，雷霆失誤較少卻落敗成為歷史首例。

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更具諷刺意味的是，雷霆本季例行賽為全聯盟最能控制失誤的球隊，場均僅11次失誤；而溜馬也位居前段班，平均每場12.2次失誤，排名聯盟第3，但本場卻出現嚴重反差。

▲雷霆G1慘遭逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

這場比賽讓人回想起歷年罕見的案例，過往總冠軍賽中，失誤差距最大的勝隊為1974年公鹿，當年以「失誤差12次」戰勝塞爾提克，如今溜馬以「失誤差18次」創下新高，雷霆則成為這項尷尬紀錄下的首位苦主。

儘管雷霆此戰表現出色，最多領先達15分，仍無法擋下哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的致勝一擊，讓這場比賽成為總冠軍賽史上最令人惋惜的戰役之一。