NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

"No quote, unquote expert or analyst is going to pick us, and that's okay. We like it better that way."



Tyrese Haliburton ahead of the NBA Finals. pic.twitter.com/rDcZIuawGL — Indiana Pacers (@Pacers) June 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽今（6）日開打，本季豪取68勝的「西霸天」雷霆在主場迎接溜馬來犯，奧克拉荷馬被各大博彩機構開出奪冠賠率為-700，溜馬則為+500，顯示兩隊在外界眼中差距明顯。不過一路都不被看好的印第安納無所畏懼，陣中一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）直言，「我們反而更喜歡這樣。」

溜馬今年季後賽先後淘汰缺少里拉德（Damian Lillard）的公鹿、傷兵滿營的東區龍頭騎士以及屢次上演驚奇逆轉的尼克，連闖3關挺進睽違25年的總冠軍賽。在不被看好之下，一次次挺過逆境，現在只差4勝就能捧起隊史首座NBA總冠軍。

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▲2025年NBA總冠軍賽6日開打，雷霆與溜馬爭冠 。（圖／翻攝自X／NBA，下同）

不過雷霆防守之強，堪稱近代少見，對於仰賴節奏與空間的溜馬來說，無疑是一大挑戰。美國媒體指出，印第安納若無法破除對方的壓迫式防線，可能會陷入「完全被吞噬」的局面。

面對外界再度唱衰，溜馬少主哈利伯頓不以為意，他受訪時表示，「只要我們休息室裡的隊友，以及這棟大樓裡的人們還相信，那麼一切皆有可能。我們對這個挑戰感到非常興奮，所謂的專家或分析師根本不會選我們，但這沒關係，我們反而更喜歡這樣。」

根據《ESPN》報導，在一項23位專家的預測中，有20人看好雷霆奪冠，且當初沒有人認為溜馬能擊敗騎士。另外，《ESPN》也統計了各大博彩機構開出的奪冠賠率，雷霆為-700，溜馬則為+500，差距相當明顯，印第安納成為近年來在NBA總決賽中最不被看好的球隊之一。

不過這支快速、活力四射的新興強權，正是靠著這股「被低估」的能量前進，他們不只一次證明——比賽未結束前，誰也別急著宣判他們出局。