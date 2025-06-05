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NBA總冠軍賽7大看點　SGA拚雙料MVP、溜馬挑戰雷霆地獄主場

▲▼2025年NBA總冠軍賽6日開打，雷霆與溜馬爭冠 。（圖／翻攝自X／NBA）

▲2025年NBA總冠軍賽6日開打，雷霆與溜馬爭冠 。（圖／翻攝自X／NBA）

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA總冠軍賽明（6）日登場，西區霸主雷霆將迎戰東區新興強權溜馬，這是兩隊首次在總決賽交鋒。此系列賽除了場上實力碰撞外，場外也有不少話題值得關注，從新科年度MVP「SGA」挑戰歷史定位、到哈利伯頓（Tyrese Haliburton）打臉酸民等，以下是美國媒體《theScore》整理的7大看點解析。

1. SGA挑戰雙料MVP壯舉

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上一次有球員在奪下例行賽MVP的同時贏得NBA總冠軍，已是10年前的勇士天王柯瑞（Stephen Curry）。如今，雷霆王牌吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）有望達成這項壯舉。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大挑戰包辦例行賽與總冠軍賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

「SGA」本季以場均32.7分登上聯盟得分王並榮獲年度MVP，季後賽表現同樣火燙，場均29.8分、5.7籃板、6.9助攻，外帶1.6抄截，獲選西區冠軍賽MVP，他現在還有機會超越當年柯瑞未能完成的成就，囊括年度MVP與總決賽MVP。

若成功，他將成為NBA史上第11位單季包辦例行賽與FMVP的球員，前一位是2012-13賽季的天王詹姆斯（LeBron James）。

2. 哈利伯頓回擊「被高估」質疑

根據《The Athletic》4月的一份匿名球員票選，溜馬主控哈利伯頓被評為聯盟中最「被高估」的球員。雖然僅有90位球員參與投票，仍有14.4%的受訪者（約12人）選了他。不過，這些質疑者現在應該後悔了。

▲溜馬西亞卡姆、哈利伯頓，尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬少主哈利伯頓季後賽表現神勇，打臉嘲諷他被高估的人。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓在季後賽以場上表現回應，首輪對公鹿第2戰轟下21分、12籃板領軍取勝，並在東區決賽對尼克第4戰繳出32分「零失誤大三元」，前3輪系列賽2度上演準絕殺，率隊睽違25年再度打進總決賽，他的贊助商Puma也推出「Overrate That（高估這個試試看）」字樣的T恤反擊質疑聲浪。

3. 雷霆史上最強陣容問世？

儘管奧克拉荷馬為小市場球隊，但雷霆自2008年搬遷至此後，已培養出多位天賦驚人的球星，當年由杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）和哈登（James Harden）組成的「雷霆3少」曾在2012年殺進總決賽。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆陣容完整，有望開啟王朝篇章。（圖／達志影像／美聯社）

現任總教練戴格諾特（Mark Daigneault）率領的這支雷霆，有機會超越過去黃金3人組的巔峰時代。本季的防守體系更全面，團隊化學反應更穩固，即使未能奪冠，這支核心仍有望延續多年榮光；這也顯示總管普雷斯提（Sam Presti）從當年「過早」交易哈登的錯誤中學到教訓。

4. 透納打出自由市場身價

溜馬中鋒透納（Myles Turner）除了尋求生涯首冠，還有望在今年自由市場大撈一筆。這位6呎11吋長人已是隊中防守支柱，今年季後賽場均2.4阻攻高居全隊之冠，並以39.6%的三分命中率繳出生涯代表作。

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬當家長人透納打出身價。（圖／達志影像／美聯社）

29歲的透納今年季後賽場均貢獻15.2分，排在隊內第3。他身形高大卻擁有外線火力，具備「3D長人」特質，預料將是今夏自由球員市場的熱門球星。

5. 卡萊爾再寫黑馬傳奇？

在橫掃公鹿、淘汰64勝的騎士與尼克後，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）生涯第2度帶隊挺進總冠軍賽。他曾在2011年率領小牛（現更名為獨行俠）以黑馬姿態奪冠，如今的溜馬同樣不被看好，讓人想起當年的神奇旅程。

▲▼溜馬主帥卡萊爾、內史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬主帥卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

今年季後賽，溜馬在落敗後的比賽戰績為4勝0敗，平均勝分達18分，卡萊爾的「調整功力」再度展現。對上雷霆這支被看好的年輕勁旅，他能否複製奇蹟值得關注。

6. 加國勢力壓境總決賽

今年總決賽共有4位加拿大籍球員出戰：雷霆的SGA與多特（Luguentz Dort），溜馬則有馬圖林（Bennedict Mathurin）和內姆哈德（Andrew Nembhard）。不論最終誰奪冠，加拿大都將連4年「產出」NBA總冠軍。

此外，SGA與哈利伯頓的後場對決，也被視為未來奧運的「預演」。前者是加拿大未來10年國家隊的領袖，哈利伯頓則被認為將「接班」柯瑞成為美國隊主控。

7. 雷霆主場戰績驚人

雷霆今年季後賽的主場戰績為8勝1敗，平均淨勝24.6分，其中5場勝利都是25分以上差距，有4場甚至超過30分，包含首輪首戰狂勝灰熊51分。

▲▼2025年NBA總冠軍賽6日開打，雷霆與溜馬爭冠 。（圖／翻攝自X／NBA）

▲哈利伯頓將率溜馬作客雷霆的地獄主場 。（圖／翻攝自X／NBA）

他們上一次在主場輸球，已是整整一個月前。總冠軍賽首戰又將在奧克拉荷馬主場開打，雷霆能否持續把主場變成「地獄模式」，將是印第安納必須克服的第一道難關。

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Shai Gilgeous-Alexander哈利伯頓

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