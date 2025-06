奧提茲好投壓制條紋軍打線　守護者完封洋基客場摘勝

▲奧提茲(Luis L. Ortiz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間5日上午,克里夫蘭守護者先發右投奧提茲(Luis L. Ortiz)在洋基球場繳出今年球季代表作,他主投5.2局僅被敲出3支安打、飆出7次三振沒有失分,幫助球隊最終以4比0擊退洋基,拿下自2014年8月9日以來,首次在洋基球場的完封勝。

奧提茲本戰策略明確,主動攻擊好球帶,不僅展現壓制力,也讓防守有發揮空間;奧提茲曾在4月對洋基的比賽中控球失準,當時他主投4.1局責失4分,本場比賽奧提斯雖然投出2次保送,但皆成功化解危機,其中6局下半隊友拉米瑞茲(José Ramírez)還上演一次精彩雙殺守備,完美結束半局。

打線方面守護者1局上半就有建樹,關(Steven Kwan)選到保送上壘後,馬丁內斯(Angel Martinez)鎖定洋基先發施密特(Clarke Schmidt)91英哩紅中卡特球,一棒扛出右外野助隊2比0領先,隨後施尼曼(Daniel Schneemann)再補上一支帶有打點的二壘安打,守護者將領先優勢擴大至3比0。

2至7局雙方打線都沒能越雷池一步,8局上半守護者曼扎多(Kyle Manzardo)相中洋基後援克魯茲(Fernando Cruz)91英哩直球夯出一發陽春砲,守護者最終就以4比0擊退洋基,拿下自2014年8月9日以來,首次在洋基球場的完封勝。

「那是一個非常自豪的時刻,」賽後奧提茲提到被換下場時的感受,「隊友們一直以來都非常支持我,在這種時刻給我鼓勵,對我意義重大。」

守護者近期先發投手群表現後勢看漲,3、4月期間球隊先發防禦率高達4.84,在大聯盟僅排名第27;但進入5月後,球隊先發防禦率大幅下降至3.60,在進入6月的前三戰中,威廉斯(Gavin Williams)、畢比(Tanner Bibee)與奧提茲合計投出18.2局僅失3分,防禦率1.45,合計送出19次三振,狀態火熱。

Luis Ortiz was absolutely NASTY tonight!!



His final line in the Bronx:



5.2 IP, 3 H, 0 ER, 3 BB, and 7 K#GuardsBall pic.twitter.com/doveOsw8AD