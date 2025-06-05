奧提茲好投壓制條紋軍打線　守護者完封洋基客場摘勝

▲奧提茲（Luis L. Ortiz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間5日上午，克里夫蘭守護者先發右投奧提茲（Luis L. Ortiz）在洋基球場繳出今年球季代表作，他主投5.2局僅被敲出3支安打、飆出7次三振沒有失分，幫助球隊最終以4比0擊退洋基，拿下自2014年8月9日以來，首次在洋基球場的完封勝。

奧提茲本戰策略明確，主動攻擊好球帶，不僅展現壓制力，也讓防守有發揮空間；奧提茲曾在4月對洋基的比賽中控球失準，當時他主投4.1局責失4分，本場比賽奧提斯雖然投出2次保送，但皆成功化解危機，其中6局下半隊友拉米瑞茲（José Ramírez）還上演一次精彩雙殺守備，完美結束半局。

打線方面守護者1局上半就有建樹，關（Steven Kwan）選到保送上壘後，馬丁內斯（Angel Martinez）鎖定洋基先發施密特（Clarke Schmidt）91英哩紅中卡特球，一棒扛出右外野助隊2比0領先，隨後施尼曼（Daniel Schneemann）再補上一支帶有打點的二壘安打，守護者將領先優勢擴大至3比0。

2至7局雙方打線都沒能越雷池一步，8局上半守護者曼扎多（Kyle Manzardo）相中洋基後援克魯茲（Fernando Cruz）91英哩直球夯出一發陽春砲，守護者最終就以4比0擊退洋基，拿下自2014年8月9日以來，首次在洋基球場的完封勝。

「那是一個非常自豪的時刻，」賽後奧提茲提到被換下場時的感受，「隊友們一直以來都非常支持我，在這種時刻給我鼓勵，對我意義重大。」

守護者近期先發投手群表現後勢看漲，3、4月期間球隊先發防禦率高達4.84，在大聯盟僅排名第27；但進入5月後，球隊先發防禦率大幅下降至3.60，在進入6月的前三戰中，威廉斯（Gavin Williams）、畢比（Tanner Bibee）與奧提茲合計投出18.2局僅失3分，防禦率1.45，合計送出19次三振，狀態火熱。

Luis Ortiz was absolutely NASTY tonight!!



His final line in the Bronx:



5.2 IP, 3 H, 0 ER, 3 BB, and 7 K#GuardsBall pic.twitter.com/doveOsw8AD — Brady Hamilton (@BradyH_216) June 5, 2025

「這幾周的表現真的非常出色，我們持續看到投手們成長、學習並提升自己，每次出賽都比前一次更好，」守護者主帥沃格特（Stephen Vogt）賽後補充說道。

綜觀先發群，奧提茲的進步最為明顯，自春訓以來他穩定提升狀態，擺脫開季前7場防禦率5.30的糟糕開局，近5場先發奧提斯投出27.2局僅失7分，防禦率降至2.28。

「這全靠他的準備和競爭心態，」沃格特說，「教練團做得很好，但奧提斯自己真的非常努力，他是我們輪值中最穩定的投手之一。」