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美媒預測雷霆6戰奪NBA總冠軍　系列賽X因子是榜眼長人

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大贏得西區冠軍賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽將在明（6）日點燃戰火，雷霆與溜馬首度在季後賽交手，就將爭奪最高榮耀。雷霆欲重現1979年西雅圖超音速時代的輝煌，溜馬則尋求自ABA時代後的首座NBA冠軍金盃。美國《雅虎體育》資深記者迪瓦恩（Dan Devine）看好奧克拉荷馬延續本季的宰制力，以4比2勝出捧盃。

雷霆本季可說是「從頭強到尾」的隊伍，例行賽豪取68勝創下隊史新高，攻守效率皆排名前5、淨勝分領先聯盟，這支年輕球隊已臻於完美。雙料MVP得主吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）宰制比賽；威廉斯（Jalen Williams）與霍姆格倫（Chet Holmgren）分別入選年度最佳陣容、最佳防守陣容，加上本季入隊的後場悍將卡盧索（Alex Caruso）、禁區主力哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein），輪替深度驚人。

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▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國雅虎體育看好雷霆6戰封王。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬則走出跌跌撞撞的開季表現，從10勝15敗一路拚進總冠軍賽，證明這支「快打旋風」部隊不是純靠運氣。在「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）高效組織、東區冠軍賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）全能進攻，以及長人透納（Myles Turner）撐起防守體系之下，從公鹿、騎士再到尼克連過3關，隊史自2000年來首次闖進總決賽。

雙方例行賽兩度交鋒皆由雷霆取勝，首戰「SGA」砍下45分帶隊逆轉，次戰更以132比111大勝，展現全面壓制力。值得注意的是，雷霆榜眼長人霍姆格倫當時並未登場，此系列賽他將首度與溜馬交鋒，將成為改變戰局的「X因子」。

▲▼雷霆霍姆格倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆榜眼長人霍姆格倫被點名是總冠軍系列賽的X因子。（圖／達志影像／美聯社）

系列戰最大焦點之一，是雷霆對溜馬失誤控制的壓迫。奧克拉荷馬是聯盟最擅長「製造失誤」的球隊，而溜馬則以「低失誤率」著稱，決勝點可能就在這場「矛與盾」的對決上。此外，雙方的轉換進攻與底角三分命中率也將成為勝負關鍵。

《雅虎體育》資深記者迪瓦恩看好雷霆延續整季的宰制力，以4比2擊退溜馬奪下搬遷至奧克拉荷馬後的首冠，「SGA」可望封王加冕總決賽MVP，有機會就此揭開一段新的王朝篇章。

▲溜馬西亞卡姆、哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Shai Gilgeous-Alexander溜馬哈利伯頓

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