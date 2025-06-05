獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

▲NBA今年的準狀元、杜克天才前鋒弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

距離NBA今年選秀會還有3周，握有狀元籤的獨行俠備受矚目，預計將選進杜克天才新星弗拉格（Cooper Flagg）。不過《ESPN》專家卻拋出一筆震撼模擬交易案，建議達拉斯將第一順位選秀權送到馬刺，促成「弗拉格＋溫班亞瑪（Victor Wembanyama）」的夢幻組合。

《ESPN》記者克拉姆（Zach Kram）建議馬刺拿出2025年第2與第14號籤、2027年首輪籤以及2030年的選秀互換權，換取獨行俠今年的狀元籤選進弗拉格。他更把這筆模擬交易比作1993年勇士與魔術互換韋伯（Chris Webber）與哈達威（Penny Hardaway）那筆經典操作。

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▲馬刺法國怪物溫班亞瑪本季因血栓提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

但這筆交易若真發生，風險恐怕比歷史經驗還大。獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）才剛在本季將當家頭牌唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人，換回明星長人戴維斯（Anthony Davis），宣示球隊進入「3年衝冠模式」，這種擁有狀元籤同時處在短期衝冠期的狀況極為罕見，若此時放棄選進弗拉格，將面臨巨大輿論壓力。

特別是唐西奇交易案已讓達拉斯球迷與贊助商集體反彈，要求球團高層下台聲浪不斷。若再不選進被譽為「世代之才」的弗拉格，恐將雪上加霜，讓已動盪不安的球隊再掀風暴。

▲獨行俠主帥奇德坦言球隊重心放在弗拉格身上，但也承認「一切皆有可能改變」。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，資深名記者史坦（Marc Stein）數周前就透露，獨行俠「不可能」放棄狀元籤。總教練奇德（Jason Kidd）也在近日表示，球隊焦點仍鎖定弗拉格，雖然他補充了一句「一切都有可能改變」，但目前看來交易掉狀元籤的機率並不高。

若獨行俠真的選擇B方案——拋售狀元籤換取選秀資產，就等於提前放棄戴維斯與湯普森（Klay Thompson）這些年過30球星組成的核心陣容，意味著將徹底重建。