灰姑娘傳奇！世界排名361地主黑馬闖法網4強締大驚奇

▲法網地主大黑馬布瓦松 （Lois Boisson）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

午夜鐘聲尚未響起，世界排名361、法國外卡好手布瓦松 （Lois Boisson）的灰姑娘傳奇仍在羅蘭加洛斯持續上演！布瓦松在法網女單8強戰中，以7比6（6）、6比3扳倒賽會9號種子、俄羅斯「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva）；布瓦松此役創下諸多紀錄，風光前進4強。

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C'EST FOU. 361e mondiale, Loïs Boisson s'offre la tête de série n°6 et atteint les demi-finales de #RolandGarros



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這位來自迪戎的年輕好手繼16強淘汰世界排名第3的美國名將皮古拉（Jessica Pegula）後，再度爆冷擊敗Top10種子選手，締造個人生涯重大突破；布瓦松也成為自2011年巴托莉（Marion Bartoli）以來，首位躋身法網女單4強的地主選手，更是公開賽年代首位以外卡身份達成此成就的球員。

綜觀整場比賽，布瓦松展現驚人韌性與穩定心態，首盤她一度陷入1比3與3比5落後，並面臨2個盤末點的絕境，但布瓦松關鍵時刻靠著強力正拍一一化解，最終搶7贏得首盤；次盤開局布瓦松被對手連下3局，但她冷靜應對一分一分苦追，最終連贏6局逆轉勝出，全場共用時2小時8分鐘。

LOIS BOISSON: LOWEST-RANKED GRAND SLAM SEMIFINALIST IN THE LAST 40 YEARS ???????? pic.twitter.com/FwTrfUh2mw — Bastien Fachan (@BastienFachan) June 4, 2025

賽後布瓦松在記者會表示，自己刻意不去思考排名與未來賽程，只專注在當下，「我很享受目前在場內場外的一切，現在只想好好準備明天的比賽。」

談到冠軍夢想，布瓦松語氣堅定地說，「每個打網球的孩子都夢想贏得大滿貫，對我們法國球員來說，贏下法網尤其重要，我的夢想不是準決賽，而是奪冠，我會為這個夢想全力以赴。」

此役勝出後，布瓦松成為自1999年莫瑞斯莫（Amélie Mauresmo）以來，最年輕的法國大滿貫女單4強選手（22歲）；也成為賽史40年來，第2位在首次大滿貫正賽擊敗多位Top10選手的球員，前一位為1989年賽莉絲（Monica Seles）。

除此之外，布瓦松還是自1980年來，第3位首次參加大滿貫正賽即晉級4強的球員（與賽莉絲與卡普里亞蒂同列）；在網球公開賽年代中，布瓦松也是第4位首次進入WTA巡迴賽4強即在法網達成的球員。