運動雲

>

灰姑娘傳奇！世界排名361地主黑馬闖法網4強締大驚奇

▲法網地主大黑馬布瓦松 （Lois Boisson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法網地主大黑馬布瓦松 （Lois Boisson）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

午夜鐘聲尚未響起，世界排名361、法國外卡好手布瓦松 （Lois Boisson）的灰姑娘傳奇仍在羅蘭加洛斯持續上演！布瓦松在法網女單8強戰中，以7比6（6）、6比3扳倒賽會9號種子、俄羅斯「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva）；布瓦松此役創下諸多紀錄，風光前進4強。

這位來自迪戎的年輕好手繼16強淘汰世界排名第3的美國名將皮古拉（Jessica Pegula）後，再度爆冷擊敗Top10種子選手，締造個人生涯重大突破；布瓦松也成為自2011年巴托莉（Marion Bartoli）以來，首位躋身法網女單4強的地主選手，更是公開賽年代首位以外卡身份達成此成就的球員。

綜觀整場比賽，布瓦松展現驚人韌性與穩定心態，首盤她一度陷入1比3與3比5落後，並面臨2個盤末點的絕境，但布瓦松關鍵時刻靠著強力正拍一一化解，最終搶7贏得首盤；次盤開局布瓦松被對手連下3局，但她冷靜應對一分一分苦追，最終連贏6局逆轉勝出，全場共用時2小時8分鐘。

賽後布瓦松在記者會表示，自己刻意不去思考排名與未來賽程，只專注在當下，「我很享受目前在場內場外的一切，現在只想好好準備明天的比賽。」

談到冠軍夢想，布瓦松語氣堅定地說，「每個打網球的孩子都夢想贏得大滿貫，對我們法國球員來說，贏下法網尤其重要，我的夢想不是準決賽，而是奪冠，我會為這個夢想全力以赴。」

此役勝出後，布瓦松成為自1999年莫瑞斯莫（Amélie Mauresmo）以來，最年輕的法國大滿貫女單4強選手（22歲）；也成為賽史40年來，第2位在首次大滿貫正賽擊敗多位Top10選手的球員，前一位為1989年賽莉絲（Monica Seles）。

除此之外，布瓦松還是自1980年來，第3位首次參加大滿貫正賽即晉級4強的球員（與賽莉絲與卡普里亞蒂同列）；在網球公開賽年代中，布瓦松也是第4位首次進入WTA巡迴賽4強即在法網達成的球員。

關鍵字： WTA法網布瓦松

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

觀察德保拉狀況有落差　古久保幫陳晨威連續安打加油

觀察德保拉狀況有落差　古久保幫陳晨威連續安打加油

遭一軍國手嘲諷？富邦除役混血投手長文發聲　被當小丑看待

遭一軍國手嘲諷？富邦除役混血投手長文發聲　被當小丑看待

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

熱門新聞

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林側腹傷2次　王建民分析可能原因

2Kobe遺孀被爆懷孕！本人回應了

3獨行俠送狀元籤到馬刺？美媒震撼模擬

4道奇教頭驚喜　要給大谷翔平女兒

5德保拉傷退　球團回應左手臂不適

最新新聞

1衛少可能轉戰海外？歐洲球隊已報價

2喬科維奇強勢晉級法網4強

3傑尼獅主題日　鳳小岳與壓克力柿子開唱台南

4選秀倒數！林家正動向仍受關注

5美媒預測雷霆6戰奪NBA總冠軍

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

【比扯鈴還扯】學生見「超短線扯鈴」傻眼　老師靈活示範還能繞腳

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366