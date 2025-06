灰姑娘傳奇！世界排名361地主黑馬闖法網4強締大驚奇

▲法網地主大黑馬布瓦松 (Lois Boisson)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

午夜鐘聲尚未響起,世界排名361、法國外卡好手布瓦松 (Lois Boisson)的灰姑娘傳奇仍在羅蘭加洛斯持續上演!布瓦松在法網女單8強戰中,以7比6(6)、6比3扳倒賽會9號種子、俄羅斯「天才少女」安德烈耶娃(Mirra Andreeva);布瓦松此役創下諸多紀錄,風光前進4強。

???????? EXCEPTIONNELLE BOISSON ???????? C'EST FOU. 361e mondiale, Loïs Boisson s'offre la tête de série n°6 et atteint les demi-finales de #RolandGarros Elle devient la première joueuse française à atteindre ce stade à Paris depuis Marion Bartoli en 2011. pic.twitter.com/ikSBPlKePn

這位來自迪戎的年輕好手繼16強淘汰世界排名第3的美國名將皮古拉(Jessica Pegula)後,再度爆冷擊敗Top10種子選手,締造個人生涯重大突破;布瓦松也成為自2011年巴托莉(Marion Bartoli)以來,首位躋身法網女單4強的地主選手,更是公開賽年代首位以外卡身份達成此成就的球員。

綜觀整場比賽,布瓦松展現驚人韌性與穩定心態,首盤她一度陷入1比3與3比5落後,並面臨2個盤末點的絕境,但布瓦松關鍵時刻靠著強力正拍一一化解,最終搶7贏得首盤;次盤開局布瓦松被對手連下3局,但她冷靜應對一分一分苦追,最終連贏6局逆轉勝出,全場共用時2小時8分鐘。

LOIS BOISSON: LOWEST-RANKED GRAND SLAM SEMIFINALIST IN THE LAST 40 YEARS ???????? pic.twitter.com/FwTrfUh2mw