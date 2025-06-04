運動雲

>

不捨恩師長嶋茂雄　松井秀喜緊急從美國返日、高橋由伸感念教誨

▲東奧開幕，聖火，日本棒球三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜將擔任開幕式的火炬手。（圖／路透）

▲東奧開幕，聖火，日本棒球三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜將擔任開幕式的火炬手。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

恩師長嶋茂雄病逝後，松井秀喜緊急從美國返日弔唁。他於美東時間3日凌晨搭機，於台灣時間4日清晨抵達羽田機場，身穿深藍色西裝、繫上藏青色領帶，隨即前往長嶋位於東京都的自宅。讀賣巨人隊前監督、現任《體育報知》評論員高橋由伸，也於同日親赴弔唁。

松井在離開時神情堅毅，接受媒體採訪時回憶道：「三奈小姐對我說，請您兩人單獨聊聊。所以我們就那樣靜靜地，邊喚起記憶邊共度時光。」他坦言，長嶋的神情仍充滿生命力，「彷彿下一秒就要睜開眼睛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及與長嶋的最後對話，松井說道：「說了太多，無法一一講完。最重要的就是感謝。沒有與監督的相遇，就不會有現在的松井秀喜。從選秀時被他抽中開始，我們的緣分就此展開，之後的點點滴滴，我都表達了心中的感謝。」

被問及長嶋在他心中的地位，松井表示：「這真的很難用一句話形容。監督雖是同一個人，但對我來說有著很多不同的面貌。每個時期都給予我不同的啟發，是無法簡單定義的存在。」至於最難忘的回憶，松井坦言：「真的太多了。從我當球員，到監督卸任，我仍持續征戰，再到我引退後，彼此的互動也在變化。每一階段都是不同的珍貴回憶。」

他特別提到，自己透過與監督一同素振（揮棒訓練）的時光，領悟到作為棒球員最根本的核心價值。「那是我作為選手最重要、也是最幸運的收穫。」對於未來如何傳承監督的精神，松井則低調表示：「我與監督有過一些生前的約定。雖然現在無法明言，但我會努力實現。」

松井透露，他最後一次與長嶋見面是在今年1月初回國期間。得知訃報時，他情緒低落，「真的很難接受，內心充滿失落。」

高橋由伸則與妻子麻衣一同前往弔問。面對恩師遺體默哀後，他在接受採訪時表示，現場氣氛溫馨而感傷，與長嶋次女三奈、中畑清等人回憶往事時，感覺監督彷彿仍在。「我們跟三奈小姐、中畑先生一開始就聊起很多過去的回憶。當時感覺他彷彿會突然笑出來，就像在一旁聽我們講話似的，臉上掛著笑意，好像下一秒就會開口大笑。」

談起長嶋對自己的意義，高橋感性表示：「他是我進入職棒時的第一任監督。要說哪段回憶最深實在太難了，從我當選手，到雅典奧運，再到我成為監督，彼此對話的機會反而變多了。」

他也坦言，儘管過去曾遭監督嚴厲訓斥，但這些年來所獲得的支持與指導，成為他成為職業棒球人的重要根基。「我能走到今天，是監督一路以來的引導與教誨，心中滿懷感激。」

關鍵字： 長嶋茂雄松井秀喜高橋由伸棒球悼念

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

遭一軍國手揶揄？被富邦除役混血投手長文發聲、被當小丑

遭一軍國手揶揄？被富邦除役混血投手長文發聲、被當小丑

「龍仔」台灣血統確認中！中職已洽小熊　曾總也注意到了

「龍仔」台灣血統確認中！中職已洽小熊　曾總也注意到了

害陳思羽「請假被扣分」痛失奧運女單資格　桌協重提氣炸網：還有臉講

害陳思羽「請假被扣分」痛失奧運女單資格　桌協重提氣炸網：還有臉講

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

日媒曝古林睿煬最新傷況　投手教練：不是跳過一場這麼簡單

日媒曝古林睿煬最新傷況　投手教練：不是跳過一場這麼簡單

快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

江坤宇破31萬票霸榜：象迷真的厲害！喊話明星賽再搭林靖凱

江坤宇破31萬票霸榜：象迷真的厲害！喊話明星賽再搭林靖凱

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

兄弟爆笑企劃登場！平野挑戰王建民地獄伸卡笑喊：建醬～打不到

兄弟爆笑企劃登場！平野挑戰王建民地獄伸卡笑喊：建醬～打不到

悍將5局抗議判決爆衝突　陳金鋒拉不住哥哥！陳連宏遭驅逐

悍將5局抗議判決爆衝突　陳金鋒拉不住哥哥！陳連宏遭驅逐

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

熱門新聞

遭一軍國手揶揄？被富邦除役混血投手長文發聲、被當小丑

「龍仔」台灣血統確認中！中職已洽小熊　曾總也注意到了

害陳思羽「請假被扣分」痛失奧運女單資格　桌協重提氣炸網：還有臉講

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

日媒曝古林睿煬最新傷況　投手教練：不是跳過一場這麼簡單

快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦混血投手長文發聲、被當小丑

2龍仔台灣血統確認中！曾總戰力點評

3陳思羽請假被扣分　桌協重提氣炸網

4桌協道歉收場根本大勝利　網：一切照舊

5日媒曝古林睿煬最新傷況　恐長期缺陣

最新新聞

1林昀儒戴「紅領巾」　體育署抗議

2唐斯被笑「兩度害席波杜被開除」

3賈吉重談世界大賽失誤

4FEniX五人合體開球首秀獻給統一獅

5味全攜手北醫　免費乳房X光檢查

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366