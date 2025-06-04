不捨恩師長嶋茂雄　松井秀喜緊急從美國返日、高橋由伸感念教誨

▲東奧開幕，聖火，日本棒球三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜將擔任開幕式的火炬手。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

恩師長嶋茂雄病逝後，松井秀喜緊急從美國返日弔唁。他於美東時間3日凌晨搭機，於台灣時間4日清晨抵達羽田機場，身穿深藍色西裝、繫上藏青色領帶，隨即前往長嶋位於東京都的自宅。讀賣巨人隊前監督、現任《體育報知》評論員高橋由伸，也於同日親赴弔唁。

松井在離開時神情堅毅，接受媒體採訪時回憶道：「三奈小姐對我說，請您兩人單獨聊聊。所以我們就那樣靜靜地，邊喚起記憶邊共度時光。」他坦言，長嶋的神情仍充滿生命力，「彷彿下一秒就要睜開眼睛。」

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談及與長嶋的最後對話，松井說道：「說了太多，無法一一講完。最重要的就是感謝。沒有與監督的相遇，就不會有現在的松井秀喜。從選秀時被他抽中開始，我們的緣分就此展開，之後的點點滴滴，我都表達了心中的感謝。」

被問及長嶋在他心中的地位，松井表示：「這真的很難用一句話形容。監督雖是同一個人，但對我來說有著很多不同的面貌。每個時期都給予我不同的啟發，是無法簡單定義的存在。」至於最難忘的回憶，松井坦言：「真的太多了。從我當球員，到監督卸任，我仍持續征戰，再到我引退後，彼此的互動也在變化。每一階段都是不同的珍貴回憶。」

他特別提到，自己透過與監督一同素振（揮棒訓練）的時光，領悟到作為棒球員最根本的核心價值。「那是我作為選手最重要、也是最幸運的收穫。」對於未來如何傳承監督的精神，松井則低調表示：「我與監督有過一些生前的約定。雖然現在無法明言，但我會努力實現。」

松井透露，他最後一次與長嶋見面是在今年1月初回國期間。得知訃報時，他情緒低落，「真的很難接受，內心充滿失落。」

高橋由伸則與妻子麻衣一同前往弔問。面對恩師遺體默哀後，他在接受採訪時表示，現場氣氛溫馨而感傷，與長嶋次女三奈、中畑清等人回憶往事時，感覺監督彷彿仍在。「我們跟三奈小姐、中畑先生一開始就聊起很多過去的回憶。當時感覺他彷彿會突然笑出來，就像在一旁聽我們講話似的，臉上掛著笑意，好像下一秒就會開口大笑。」

談起長嶋對自己的意義，高橋感性表示：「他是我進入職棒時的第一任監督。要說哪段回憶最深實在太難了，從我當選手，到雅典奧運，再到我成為監督，彼此對話的機會反而變多了。」

他也坦言，儘管過去曾遭監督嚴厲訓斥，但這些年來所獲得的支持與指導，成為他成為職業棒球人的重要根基。「我能走到今天，是監督一路以來的引導與教誨，心中滿懷感激。」