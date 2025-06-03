妨礙守備改判斷大局！悍將0：5不敵味全吞3連敗　勝率跌破3成

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將今日花蓮對味全龍之役，戰局關鍵出現在5局上半，一次妨礙守備改判讓悍將的大局機會瞬間化為烏有，最終以0比5吞敗，苦吞近期3連敗，勝率跌破3成，僅剩0.293。

比賽一開始，味全在第2局靠著四壞球和朱育賢、劉基鴻的安打攻佔滿壘，由曾聖安擊出安打先馳得點。第3局再度展開攻勢，李凱威保送後，陳子豪、朱育賢與吉力吉撈連續敲安攻下3分，將比數拉開至4：0。

進入第5局，富邦展現反攻氣勢，高捷敲安、董子恩遭觸身球保送，林澤彬隨後擊出三壘方向滾地球。球先碰到投手伍鐸的腳而改變路徑，三壘跑者高捷在跑壘時為了閃避，與三壘手劉基鴻有些擦撞，導致劉基鴻來不及處理球。裁判隨後主動審視進行重播輔助判決，最終改判高捷妨礙守備出局。

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這一判決引發悍將教練團不滿，總教練陳金鋒與首席教練陳連宏衝進場內抗議，陳金鋒試圖拉住哥哥陳連宏，同時與裁判激烈爭辯。最終陳連宏因抗議不當遭驅逐出場。儘管王正棠接著擊出安打再度攻佔滿壘，但申皓瑋打出雙殺打，富邦錯失反攻良機。

味全在第6局再添保險分，劉基鴻內野安打後，曾聖安補上一支左外野邊線二壘打送回1分，個人全場貢獻2安打、2打點，獲選單場MVP。

悍將此役由黃保羅先發，主投5.1局被敲8安打失5分，吞下本季第3敗；相對地，味全先發伍鐸繳出6局無失分好投，摘下本季第3勝、生涯第74勝，距離中職歷史勝投榜第10名王溢正僅差一場勝投。

此戰爭議判決成為分水嶺，富邦原有的大局機會因一記妨礙守備改判瞬間瓦解，全場未能得分，不僅苦吞3連敗，也是本季第6度陷入3連敗以上的低潮。

▲妨礙守備改判斷大局，富邦0：5不敵味全吞3連敗 。（圖／富邦悍將提供）





▲曾聖安 。（圖／味全龍提供）