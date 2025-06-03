桃猿又因雨延賽　古久保盼補賽周追趕名次：每一場都很重要

▲桃園球場 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天對中信兄弟之戰，受到雨勢影響，聯盟公告將延期，這是本季第11場延賽。這是樂天本季第6場延賽，接下來將面臨較多補賽，對此總教練古久保健二認為，對排名較下面的球隊來說，剩下場次多或許也是有利的一部分。

中職稍早宣布，原訂今日18：35（樂天桃猿、中信兄弟之戰），因持續下雨，場地不佳，無法進行比賽，依補賽辦法規定，本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。

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連同此戰，桃猿已經有6場補賽，目前上半季戰績21勝19敗，勝率0.525，與龍頭統一獅相差2.5場勝差，排名第4。

古久保指出，上半季剩下20場左右賽事，一定會全力去拚，「當然對手也一定是盡全力爭取名次，接下來每一場都要戰戰兢兢對決，每一場都非常重要。」

受到雨勢影響，樂天桃猿補賽較多，古久保說，「下面的球隊如果剩下的場次較多，不要看賽程的話，當然這種狀況，對我們來說是比較有利，但不是所有事情都能照我們想像的去走，還是要想辦法超越上面的球隊。」

他進一步表示，「像我們對台鋼敗場比較多，還是要想辦法把對戰成績要拉到相同地方，怎麼做到那樣，就是要盡力。」