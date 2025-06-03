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「ON砲」搭檔王貞治悼念長嶋茂雄：他教會了我很多事

▲東奧開幕，聖火，日本棒球三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜將擔任開幕式的火炬手。（圖／路透）

▲東奧開幕，聖火，日本棒球三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜將擔任開幕式的火炬手。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒讀賣巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄3日因肺炎辭世，享壽89歲。與他並肩締造巨人黃金時代的「ON砲」搭檔、現任軟銀鷹隊會長王貞治發表聲明，深切哀悼這位棒壇夥伴。

王貞治會長透過球團發表悼念聲明表示：「對於這突如其來的訃報感到非常震驚。長嶋先生是日本棒球史上燦爛耀眼的存在，如今他在經歷長時間的抗病生活後離開人世，真的令人感到遺憾。」

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王貞治也感性追憶兩人過往共同征戰球場的歲月：「長嶋先生教會了我很多事情，能夠與他一起打球，我心懷感謝。現在，我只想由衷地為他祈求冥福。」

長嶋茂雄自1958年進入巨人隊，王貞治則於1959年加入，兩人從1965年起共同締造「九連霸」盛世，長年以「ON砲」名號響徹球界，為球隊注入長期穩定的戰力基石。1968年兩人曾隨巨人隊曾來台春訓，並在台中和台北各進行1場紅白戰，王貞治在台北的比賽曾擊出全壘打。

長嶋茂雄2003年亞錦賽擔任日本國家隊總教練時，曾與中華隊交手，當時日本隊陣中有松阪大輔、上原浩志、黑田博樹、和田毅、高橋由伸、小笠原道大、井端弘和、松井稼頭央等名將。台日大戰由許銘傑與松阪大輔先發對決，最終日本隊以9比0獲勝，而在此次賽事日本隊最終奪得冠軍。

兩位傳奇球星曾經在東京奧運一起擔任開幕式的火炬手，與松井秀喜共享榮耀時刻。而最近一次同框，是在2024年11月30日於東京巨蛋舉辦的「巨人軍90週年紀念活動」上，共同登台參與儀式，成為眾多球迷心中難以忘懷的經典畫面。

關鍵字： 長嶋茂雄王貞治日本棒球巨人隊悼念

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