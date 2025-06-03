運動雲

>

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）3日（台灣時間）與大都會交手賽前記者會中，談到目前由大谷翔平固定擔任指定打擊（DH）的位置運用方式。他坦言，「會帶來困難，但翔平還是DH」

由於球隊主力球員近期接連受傷，從去年的弗里曼（Freddie Freeman），到本季的赫南德茲（Teoscar Hernández）、艾德曼（Tommy Edman），目前則是貝茲（Mookie Betts）因左腳無名趾骨折而缺陣，因此媒體提問：若這些主力傷癒回歸後，無法使用DH位置來減輕負擔，是否會增加調度上的難度？

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，羅伯斯坦言：「當然，這會帶來一些困難。但只要翔平還是DH，我們就無法讓他退出這個角色。」他補充表示：「在翔平加入之前，我們會根據對手的狀況或選手需要休息的需求，讓多位球員輪流擔任DH。但現在已經無法這麼做了。」

關於貝茲的最新情況，他是在5月28日深夜遠征返家時，不慎撞傷左腳無名趾造成骨折。儘管未被列入傷兵名單，但他已連續缺席3場比賽。

羅伯斯說明：「貝茲已經進行了打擊練習，也有進行移動與守備訓練，看起來狀況相當正常。」他進一步指出：「今晚他將從板凳出發，我認為他可以在比賽後段以代打身份上場。」

至於是否回歸先發陣容，羅伯斯補充：「如果他的身體狀況允許，我們會考慮讓他在明天先發。不過還是要看今晚比賽結束後的反應再做決定。」

關鍵字： 道奇隊羅伯斯大谷翔平DH貝茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

日本「職棒先生」長嶋茂雄辭世　大谷翔平發文悼念並曬出合影

日本「職棒先生」長嶋茂雄辭世　大谷翔平發文悼念並曬出合影

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

桌協副理事長背景起底超驚人！曾教出奧運銀牌　暫停補助款掀波

桌協副理事長背景起底超驚人！曾教出奧運銀牌　暫停補助款掀波

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

【這什麼鬼！】爸惡整娃把檸檬當荔枝餵 她變痛苦變具????

熱門新聞

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

日本「職棒先生」長嶋茂雄辭世　大谷翔平發文悼念並曬出合影

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉伊恬大滿貫賽資格遭取消　莊智淵回應

2鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

3陳傑憲赴美開球惹議　深夜突發操偶圖

4快訊／日本傳奇棒球長嶋茂雄病逝

5長嶋茂雄生前與大谷合影見證傳承

最新新聞

1道奇柯敬賢擊出本季第2轟

2桌協補助款遭凍結　體育署長親說明

3快訊／大谷翔平23轟出爐並列榜首

4王貞治悼念長嶋茂雄：他教會我很多

5鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

李珠珢跳出局舞舉錯手XD　下秒可愛笑出緊急修正跟上

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366