大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）3日（台灣時間）與大都會交手賽前記者會中，談到目前由大谷翔平固定擔任指定打擊（DH）的位置運用方式。他坦言，「會帶來困難，但翔平還是DH」

由於球隊主力球員近期接連受傷，從去年的弗里曼（Freddie Freeman），到本季的赫南德茲（Teoscar Hernández）、艾德曼（Tommy Edman），目前則是貝茲（Mookie Betts）因左腳無名趾骨折而缺陣，因此媒體提問：若這些主力傷癒回歸後，無法使用DH位置來減輕負擔，是否會增加調度上的難度？

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對此，羅伯斯坦言：「當然，這會帶來一些困難。但只要翔平還是DH，我們就無法讓他退出這個角色。」他補充表示：「在翔平加入之前，我們會根據對手的狀況或選手需要休息的需求，讓多位球員輪流擔任DH。但現在已經無法這麼做了。」

關於貝茲的最新情況，他是在5月28日深夜遠征返家時，不慎撞傷左腳無名趾造成骨折。儘管未被列入傷兵名單，但他已連續缺席3場比賽。

羅伯斯說明：「貝茲已經進行了打擊練習，也有進行移動與守備訓練，看起來狀況相當正常。」他進一步指出：「今晚他將從板凳出發，我認為他可以在比賽後段以代打身份上場。」

至於是否回歸先發陣容，羅伯斯補充：「如果他的身體狀況允許，我們會考慮讓他在明天先發。不過還是要看今晚比賽結束後的反應再做決定。」