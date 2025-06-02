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睽違4年再繳單場4安表現　洋基拉梅修：專注執行計畫

▲洋基拉梅修（DJ LeMahieu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基拉梅修（DJ LeMahieu）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間2日上午，紐約洋基客場7比3擊敗洛杉磯道奇避免遭橫掃，條紋軍陣中兩屆打擊王拉梅修（DJ LeMahieu）本戰發揮亮眼，單場5個打數擊出4支安打，繼2021年以後再度上演單場4安的好表現；賽後拉梅修接受場邊訪問，談及此役心態與打擊策略。

「今天感覺很好，我只是試著簡化一切，把重心放在選好球、把球擊向中間方向，」拉梅修表示，「沒有多想，專注執行計畫，這通常會帶來不錯的結果。」

對於這場勝利的意義，拉梅修則強調，「這是一場重要的勝利，尤其是對上這種強勁的對手，這對我們整體士氣是很大的提振。」

本戰洋基攻守俱佳，先發左投亞布羅（Ryan Yarbrough）主投6局只被敲出4支安打，送出5次三振責失1分，賽後成功收下賽季第3勝，帳面成績強壓道奇王牌山本由伸。

「我對這場比賽準備得很充分，分析了他們這系列表現出色的打擊策略，」亞布羅提及，「我就是專注於自己擅長的部分，讓對手失去節奏，這是最關鍵的。」

洋基主帥布恩（Aaron Boone）也給予亞布羅大大肯定，稱他是「老派投手的代表」，今天開轟的隊友萊斯（Ben Rice）則形容他「非常好看」。亞布羅善用變速、改變投球的揮臂角度、控球精準，在過去5場先發中繳出3勝0敗、防禦率 2.08（26局僅失6分）的成績，表現穩健。

今天亞布羅誘使道奇打者揮空高達17次，其中7次來自滑切球（sweeper）；整季至今放眼全聯盟只有匹茲堡海盜王牌右投斯金斯（Paul Skenes）曾讓道奇打線揮空更多次（18 次）。

「他的球速不會驚人，但每一顆球都感覺像是突然衝上來，」拉梅修提到亞布羅時補充說道，「他的速球像是貼著你衝上來，而變速球則異常緩慢，他就是那種很會投球的投手，知道該怎麼處理打者。」

談到這場對戰世界大賽對手的系列戰，布恩最後表示，雖然外界關注度高，但球隊仍以例行賽心態面對，他更強調球隊本次客場9戰拿下6勝，是值得肯定的成績。

「我們球隊總是能在困境中反彈，這兩個月以來也遭遇不少硬仗，」布恩表示，「今天我們打了一場非常出色的比賽，也為這趟客場畫下漂亮句點。」

關鍵字： MLB紐約洋基拉梅修

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