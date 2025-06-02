4局提前換下山本由伸　羅伯斯觀察：再投沒幫助

▲山本由伸此役控球不理想。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日籍先發山本由伸今（2）日對洋基一役僅投3又2/3局失4分，吞下本季第4敗，寫下轉戰大聯盟後最短登板紀錄。賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）親自說明提前換投的原因，「他今天狀況不佳，繼續投下去沒有任何好處。」

羅伯斯表示，「不論是什麼球種，他今天都完全沒辦法掌控，這不是他平常的樣子，首局就用了很多球，到第4局時已經投了96球，我們判斷，繼續讓他投下去對球隊沒有幫助。」

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對於山本的控球問題，羅伯斯坦言，「今天很多球一出手就知道會偏離好球帶，連速球也投不進去，以我印象，這應該是他本季第3次出現這種狀況，大多數時候他的表現都很穩定，但也難免會有這種比賽。」

▲山本由伸今天僅投3又2/3局就退場。（圖／達志影像／美聯社）

山本開局便陷入亂流，第1局遭安打與保送夾擊，加上外野手傳球失誤丟掉首分，第3局再遭萊斯（Ben Rice）轟出2分砲，並於第4局被擊出第7支安打後退場，全場失4分（3責失），防禦率從1.97升至2.39。

儘管表現不如預期，羅伯斯仍強調山本整體賽季貢獻不容抹煞，期待他能盡快調整狀態，「這樣的日子有時候就是會發生，重要的是他能從中學到什麼。」