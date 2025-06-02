開季9勝50敗、10度遭橫掃　洛磯創百年來最難堪紀錄

▲洛磯開路先鋒貝克（Jordan Beck）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間2日上午，科羅拉多洛磯在客場3比5不敵紐約大都會慘遭橫掃，這是洛磯本賽季第10次遭對方橫掃，他們的戰績跌至9勝50敗，締造現代棒球時代（自1901年以來）前59戰最差紀錄，2025年災難性的賽季持續深陷泥沼。

The Rockies have yet to reach 10 wins this season.



They now have the worst start through 59 games in MLB history. pic.twitter.com/0xPahQlsF2 [廣告]請繼續往下閱讀... June 1, 2025

若把時間線再往前調的話，這場敗仗也讓洛磯成為史上第3快達到50敗的球隊，僅次於1884年堪薩斯聯隊與1876年辛辛那提紅襪隊。更令人驚訝的是，洛磯本季已打完20個系列賽，其中竟有10個遭對手橫掃，追平1962年大都會、1970年釀酒人與1994年運動家的紀錄，自去年球季末起，他們已連續輸掉22個系列賽，寫下大聯盟新猷。

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洛磯3局上半憑藉賈西亞（Orlando Arcia）的陽春砲1比0先馳得點，主場大都會則是在4局下半靠著阿隆索（Pete Alonso）夯出3分砲逆轉比分；5局上半洛磯打線攻勢再起，弗里曼（Tyler Freeman）鎖定大都會先發霍姆斯（Clay Holmes）失投滑球轟出2分砲，洛磯3比3扳平。

5局下半林多（Francisco Lindor）相中洛磯帕爾姆奎斯特（Carson Palmquist）89英哩四縫線轟出致勝陽春砲，8局下半索托（Juan Soto）連2天開砲為大都會再添1分保險，最終大都會就以5比3獲勝。

大都會近期狀態火燙，近8戰拿下7勝，完成主場7勝2敗的系列戰績，成功重返國聯東區龍頭位置；先發投手霍姆斯表現穩健，主投6局責失3分沒有保送，成功收下本季第5勝。

另一邊洛磯目前已成為現代大聯盟史上首支在開季前31場客場比賽中輸掉28場的球隊，他們將於周一作客邁阿密，展開對馬林魚的3連戰，力拚本季第10勝，終結苦澀連敗。