開季9勝50敗、10度遭橫掃　洛磯創百年來最難堪紀錄

▲洛磯開路先鋒貝克(Jordan Beck)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間2日上午,科羅拉多洛磯在客場3比5不敵紐約大都會慘遭橫掃,這是洛磯本賽季第10次遭對方橫掃,他們的戰績跌至9勝50敗,締造現代棒球時代(自1901年以來)前59戰最差紀錄,2025年災難性的賽季持續深陷泥沼。

The Rockies have yet to reach 10 wins this season.



They now have the worst start through 59 games in MLB history. pic.twitter.com/0xPahQlsF2