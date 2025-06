世界球后火力全開！　莎芭蓮卡暴力美學連3年闖法網8強

▲白俄羅斯名將、世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法網網球公開賽女單16強,白俄羅斯名將、世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)耗費1小時32分鐘後,成功以7比5、6比3直落二戰勝美國好手阿尼西莫娃(Amanda Anisimova),連續3年挺進法網8強。

How sweet and kind she is, I'm crying pic.twitter.com/peHQWXTw1O

比賽開局莎芭蓮卡氣勢如虹,連破帶保後迅速取得4比1領先,展現出強勢的發球與底線壓迫能力,然而阿妮西莫娃並未輕易讓出比賽主導權,她在盤中透過精準反擊與多拍僵持將比分逼至5比5,並一度握有2個破發點有機會反超;無奈莎芭蓮卡在關鍵時刻再次發揮強勁發球與壓迫式打法一一化解危機,連下2局後以7比5拿下首盤。

SF, W, SF, SF, F, W, QF, W, F, QF at least Aryna Sabalenka's last 10 Grand Slam results She hasn't lost any match before the QF stage since Roland Garros 2022 pic.twitter.com/1CfV9uf8aQ

次盤莎芭蓮卡延續高效表現,以5比2遙遙領先,眼看莎芭蓮卡即將收下比賽時,阿妮西莫娃卻展現頑強鬥志,她在一局11分鐘的馬拉松戰中連救6個賽末點,成功保發後在下一局再度化解第7個賽末點,一度看見反撲曙光;儘管如此莎芭蓮卡依舊不急不慌並穩住節奏,最終以一記強勁反拍直線致勝分結束戰局,鎖定8強席位。

10 - Aryna Sabalenka is the first player to reach the quarterfinals for 10 consecutive Women’s Singles Grand Slam main draw appearances since Serena Williams (also 10 between the US Open 2014 and the Australian Open 2017). Champion.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA… pic.twitter.com/N8kvZPAgtb