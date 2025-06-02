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法網豪奪25連勝！　「紅土女王」斯威雅蒂連5年闖8強寫紀錄

▲波蘭前球后、法網衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭前球后、法網衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽女單16強，波蘭前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）在血戰2小時30分鐘後，成功以1比6、6比3、7比5三盤擊退哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）；斯威雅蒂將自己法網連勝紀錄推進至25場，連5年闖進8強也寫下個人最佳紀錄。

開賽前段斯威雅蒂顯得極不適應場上節奏，擊球節奏不佳、非受迫性失誤頻頻，使她無力抵擋萊巴基那強勢的壓迫性打法；首盤斯威雅蒂僅拿下1局，第2盤開局更是迅速陷入0比2的劣勢。

眼看即將終結自己法網24連勝，戰況卻在此時迎來強烈反轉，萊巴基娜在進攻端稍微放鬆警惕，斯威雅蒂把握機會抓住破綻，逐步穩定自身節奏後一舉扭轉局勢，6比3拿下次盤，找回比賽主導權。

決勝盤戰況膠著，雙方展開高水準的對抗，屢次互破發球局，萊巴基那憑藉一記重砲反拍擊球，強勢回破成功將比分扳至4比4；然而手握4屆法網冠軍的斯威雅蒂並未自亂陣腳，斯威雅蒂在比賽尾聲連下2局完成絕地反擊，最終7比5再下一城，以3盤逆轉之姿奪下勝利，捍衛自己在羅蘭加洛斯的25連勝。

「這場勝利對我意義重大，」斯威雅蒂賽後受訪時表示，「即使比賽開局不如預期，我還是證明自己有能力在壓力下反敗為勝，這是一次很棒的自我確認。」

賽後斯威雅蒂成為網球公開賽年代中，第5位在法網單打賽事中締造25場以上連勝的選手，前4位分別是納達爾（Rafael Nadal，39連勝）、艾芙特（Chris Evert，29連勝）、博格（Bjorn Borg，28連勝）以及塞萊斯（Monica Seles，25連勝）

斯威雅蒂8強對手將是烏克蘭名將斯維托麗娜（Elina Svitolina），後者在16強比賽中化解3個賽末點，逆轉擊敗羅馬冠軍保莉妮（Jasmine Paolini）。

關鍵字： WTA法網斯威雅蒂

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