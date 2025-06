法網豪奪25連勝！　「紅土女王」斯威雅蒂連5年闖8強寫紀錄

▲波蘭前球后、法網衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽女單16強,波蘭前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)在血戰2小時30分鐘後,成功以1比6、6比3、7比5三盤擊退哈薩克名將萊巴基那(Elena Rybakina);斯威雅蒂將自己法網連勝紀錄推進至25場,連5年闖進8強也寫下個人最佳紀錄。

開賽前段斯威雅蒂顯得極不適應場上節奏,擊球節奏不佳、非受迫性失誤頻頻,使她無力抵擋萊巴基那強勢的壓迫性打法;首盤斯威雅蒂僅拿下1局,第2盤開局更是迅速陷入0比2的劣勢。

眼看即將終結自己法網24連勝,戰況卻在此時迎來強烈反轉,萊巴基娜在進攻端稍微放鬆警惕,斯威雅蒂把握機會抓住破綻,逐步穩定自身節奏後一舉扭轉局勢,6比3拿下次盤,找回比賽主導權。

Her house!



Epic comeback from defending champ Iga Swiatek after dropping a quick first set against Elena Rybakina firing on all cylinders. pic.twitter.com/goP2Uto20v — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) June 1, 2025

決勝盤戰況膠著,雙方展開高水準的對抗,屢次互破發球局,萊巴基那憑藉一記重砲反拍擊球,強勢回破成功將比分扳至4比4;然而手握4屆法網冠軍的斯威雅蒂並未自亂陣腳,斯威雅蒂在比賽尾聲連下2局完成絕地反擊,最終7比5再下一城,以3盤逆轉之姿奪下勝利,捍衛自己在羅蘭加洛斯的25連勝。

Iga Swiatek, this point was so hot pic.twitter.com/NF15Xo8cg3 — (@RamoFootball) May 30, 2025

「這場勝利對我意義重大,」斯威雅蒂賽後受訪時表示,「即使比賽開局不如預期,我還是證明自己有能力在壓力下反敗為勝,這是一次很棒的自我確認。」

25 - Iga Swiatek is the fifth player in the Open Era to win 25+ consecutive Singles matches at Roland Garros after Rafael Nadal, Chris Evert, Bjorn Borg and Monica Seles. Historical.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/3g7dyndDvz — OptaAce (@OptaAce) June 1, 2025

賽後斯威雅蒂成為網球公開賽年代中,第5位在法網單打賽事中締造25場以上連勝的選手,前4位分別是納達爾(Rafael Nadal,39連勝)、艾芙特(Chris Evert,29連勝)、博格(Bjorn Borg,28連勝)以及塞萊斯(Monica Seles,25連勝)

斯威雅蒂8強對手將是烏克蘭名將斯維托麗娜(Elina Svitolina),後者在16強比賽中化解3個賽末點,逆轉擊敗羅馬冠軍保莉妮(Jasmine Paolini)。