張育成復出開轟搶鏡！高聖恩、魔鷹雙砲　台鋼1分險勝悍將

▲高聖恩。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹1日迎戰富邦悍將，兩隊因雨鏖戰近6小時。高聖恩敲出個人生涯首轟打出氣勢，與魔鷹聯手開轟持續領先，悍將隊長張育成傷癒復出，在9局上擊出陽春砲將比分追近至1分差。不過此時天候再度不佳，比賽因雨暫停第二次，最終台鋼仍順利守成，以5比4險勝。

悍將在1局上由林澤彬掃出二壘安打展開攻勢，王正棠執行短打，張育成擊出滾地球送回第1分。3局上兩出局後，張育成與范國宸接連敲安打，隨後比賽因雨中斷，暫停長達1小時11分鐘。

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比賽恢復後，台鋼改由黃紹睿接替先發艾速特登板，以飛球解決董子恩，順利化解危機。4局下，魔力藍續投，高聖恩轟出陽春砲追平比數為1比1。曾子祐敲出安打並藉由左外野守備失誤攻上二壘，吳念庭隨後補上適時安打，助隊以2比1反超。

魔力藍4局下控球突然失準，王博玄獲保送後盜壘成功，並靠對手失誤站上三壘。張肇元也選到保送，高聖恩擊出高飛犧牲打，再添1分，台鋼以3比1領先。

悍將5局上展開反攻。周佳樂獲保送、林澤彬擊出安打，王正棠執行短打，范國宸再補上安打追回1分。期間林澤彬衝上三壘時，險些與三壘手吳念庭發生碰撞，總教練陳金鋒上前向裁判提出異議，但最終判定無碰觸、比賽未受影響。董子恩擊出游擊方向強勁滾地球，曾子祐飛撲擋下攻勢。

台鋼5局下面對悍將第二任投手賴智垣，魔鷹敲出陽春砲，本季第12轟出爐，將比分擴大為4比2。林澤彬6局上補上安打追回1分，逼得台鋼換投，由許育銘登板化解危機。7局下，郭阜林適時安打，台鋼再度拉開2分差距。

9局上，澄清湖棒球場再度降下大雨。張育成風雨無阻，在傷癒復出首戰就開轟，擊出陽春全壘打追至1分差，此戰3安打猛打賞，貢獻2打點。隨後比賽因雨暫停約50分鐘。恢復開打後，張誠恩續投，接連抓出2個出局數，成功守成，台鋼以5比4收下勝利。黃紹睿中繼2.1局，失1分，奪本季第2勝。