快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

▲愛徒葉伊恬遭桌協取消大滿貫賽資格，莊智淵回應了。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣「桌球教父」莊智淵子弟兵，年僅17歲的桌球新星葉伊恬近日獲邀參加7月舉辦的WTT美國大滿貫賽，不料參賽資格卻遭中華民國桌球協會取消，體育署因此重罰桌協。對此，莊智淵1日晚間在臉書發文，除了向力挺葉伊恬的體育署道謝外，也表示會繼續支持體育署改革。

莊智淵臉書全文：

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致 體育署署長：

感謝署長積極了解事件始末，並公開表達對選手權益的重視與捍衛。

亦誠摯感謝您願意傾聽基層聲音，正視協會在制度與管理上所存在的結構性問題。

此次事件凸顯了選訓制度中仍有許多值得檢討與改革之處，支持持續推動制度透明化與治理架構的優化。

然而，也懇請體育署在推動改革的同時，能審慎考量基層選手與訓練環境的實際需求，保留對協會原有的補助資源，避免因個別失職行為，影響整體訓練體系的正常運作與選手權益。

改革需要決心，也需要穩定的基礎。

再次感謝署長與各界的關心與支持，並誠摯謝謝所有關心此事件的委員，以及在背後以各種方式協助、發聲、推動改變的每一位夥伴。

盼望我們能共同守護台灣桌球，乃至整體體育環境的未來，讓制度更健全、環境更公平，也讓選手更有希望。