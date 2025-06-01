孫易磊中繼1局無失分　火腿再見轟氣走羅德嗨翻主場

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒火腿隊1日迎戰羅德，先發投手北山亘基繳出7局無失分好投，第8局由台灣左投孫易磊接手登板，儘管被敲出2支安打，但無失分完成中繼任務。最終火腿靠著洋砲雷耶斯的再見全壘打，以1比0氣走羅德，橫掃3連勝。

比賽進行至8局上，雙方仍以0比0僵持，火腿派出孫易磊登板。他先被岡大海擊出深遠安打，衝向二壘時與回傳球幾乎同時到壘，火腿監督新庄剛志提出挑戰，最後改判出局。隨後雖再被藤原恭大敲出右外野安打，但孫易磊即時穩住陣腳，連續讓打者擊出飛球出局，成功守住局面。

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孫易磊在一軍前3戰皆無失分，上一次登板是在5月30日，當時首度被擊出全壘打失分，休息一天後再次登板，展現穩定抗壓表現，用10球投1局，最快球速149公里，被敲2安打，無失分，防禦率1.50。

8局下，火腿打線繼續對上羅德先發投手佛斯（Austin voth），萬波中正選到保送，靠短打戰術推進至二壘，淺間大基再獲保送，可惜未能有效串聯攻勢。

進入9局下，火腿派出洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）正面對決羅德速球派洋投葛雷諾（Tayron Guerrero），鎖定一顆飆出159公里的速球，一棒轟出右外野再見全壘打，火腿以1比0戲劇性奪勝，完成對羅德的三連勝橫掃。由9局上河野竜生後援無失分奪勝投。