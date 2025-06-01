運動雲

>

尼克陣容恐變動　哈特不捨：隊友可能不再回來

▲▼尼克哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克本季止步東區決賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克在東區決賽G6以108比125敗給溜馬，本季季後賽之旅畫下句點。賽後，防守悍將哈特（Josh Hart）坦言，面對休賽季可能出現的人員變動，他感到格外遺憾與不捨。

「最讓人失望的，是我們都知道這些隊友很可能無法完整地再回來。」哈特說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼尼克哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈特不捨和本季一同打拼的隊友分開。（圖／達志影像／美聯社）

這段話被解讀為對尼克隊陣容重組的預告，雖然主力輪換大多仍有合約在身，但包含阿丘瓦（Precious Achiuwa）、佩恩（Cameron Payne）、萊特（Delon Wright）、沙米特（Landry Shamet）等輪替成員都即將成為自由球員，球隊如何補強替補戰力，將是休賽季的關鍵課題之一。

哈特此役出賽22分鐘，攻下4分、6籃板、3抄截、1助攻，手感低迷，全場6投僅1中，三分球2投未中。他強調，儘管賽季結束令人遺憾，但能在次輪挑戰如日中天的塞爾提克並擊敗對手，打到東區決賽，對這支球隊而言已是一段難得的旅程。

▲▼尼克哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克本季在例行賽取得51勝好成績，最終打入東區決賽。（圖／達志影像／美聯社）

本季尼克隊在例行賽取得51勝、名列東區第3種子，季後賽先後擊敗活塞與衛冕軍塞爾提克，成功晉級東決，為球隊自2000年以來首次。然而，在與溜馬的系列戰中，尼克隊在前2戰主場全敗埋下敗因，最終無緣睽違26年的總冠軍賽門票。

關鍵字： NBA尼克哈特

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

大谷翔平賽中「瞇眼休息」畫面曝　球迷心疼：是不是太累了？

大谷翔平賽中「瞇眼休息」畫面曝　球迷心疼：是不是太累了？

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

孫易磊中繼1局無失分　火腿再見轟氣走羅德嗨翻主場

孫易磊中繼1局無失分　火腿再見轟氣走羅德嗨翻主場

二刀流復出快了？大谷翔平飆速156　教頭觀察細節、捕手讚指叉球

二刀流復出快了？大谷翔平飆速156　教頭觀察細節、捕手讚指叉球

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

熱門新聞

快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

大谷翔平賽中「瞇眼休息」畫面曝　球迷心疼：是不是太累了？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大爆冷！　溜馬西亞卡姆奪東冠MVP

2ESPN：字母哥可能前進綠軍重聚哈樂戴

3王維中重要　葉總換下蔣少宏原因

4道奇猛攻18分大勝為羅伯斯慶生

5黃潮奇蹟！　溜馬返NBA總冠軍賽

最新新聞

1布朗森G6低迷挨批　仍力挺席波杜

2尼克陣容恐變動　哈特不捨

3張育成回來了！悍將慘敗給台鋼「4上4下」　牛棚雙投首升一軍

4孫易磊中繼1局無失分

5金慧成MLB生涯首度面對左投就開轟

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366