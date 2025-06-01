尼克陣容恐變動　哈特不捨：隊友可能不再回來

▲尼克本季止步東區決賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克在東區決賽G6以108比125敗給溜馬，本季季後賽之旅畫下句點。賽後，防守悍將哈特（Josh Hart）坦言，面對休賽季可能出現的人員變動，他感到格外遺憾與不捨。

「最讓人失望的，是我們都知道這些隊友很可能無法完整地再回來。」哈特說。

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▲哈特不捨和本季一同打拼的隊友分開。（圖／達志影像／美聯社）

這段話被解讀為對尼克隊陣容重組的預告，雖然主力輪換大多仍有合約在身，但包含阿丘瓦（Precious Achiuwa）、佩恩（Cameron Payne）、萊特（Delon Wright）、沙米特（Landry Shamet）等輪替成員都即將成為自由球員，球隊如何補強替補戰力，將是休賽季的關鍵課題之一。

哈特此役出賽22分鐘，攻下4分、6籃板、3抄截、1助攻，手感低迷，全場6投僅1中，三分球2投未中。他強調，儘管賽季結束令人遺憾，但能在次輪挑戰如日中天的塞爾提克並擊敗對手，打到東區決賽，對這支球隊而言已是一段難得的旅程。

▲尼克本季在例行賽取得51勝好成績，最終打入東區決賽。（圖／達志影像／美聯社）

本季尼克隊在例行賽取得51勝、名列東區第3種子，季後賽先後擊敗活塞與衛冕軍塞爾提克，成功晉級東決，為球隊自2000年以來首次。然而，在與溜馬的系列戰中，尼克隊在前2戰主場全敗埋下敗因，最終無緣睽違26年的總冠軍賽門票。