打破「只能打右投」偏見　金慧成MLB生涯首度面對左投就開轟

▲金慧成擊出賽季第2支全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

長期被定位為「只能打右投」的道奇韓籍球星金慧成今（1）日用實際表現打破了偏見，在今天面對洋基之戰中，他首次於大聯盟面對左投出賽，便在該打席敲出2分砲，狠狠撕下過往被貼上的「恐左」標籤。

金慧成自加盟道奇以來，因球隊嚴格採用打擊輪換，導致他只有面對右投時能獲得打擊機會。本場比賽，他以「第9棒、二壘手」身份先發出戰，正是因為洋基派出右投先發華倫（Will Warren）。

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然而比賽展開後，卻意外讓金慧成迎來面對左投的機會。第2局，道奇攻勢猛烈，洋基緊急換上左投後援希德里克（Brent Headrick）救火，未料卻成為金慧成「打破偏見」的轉捩點。

HYE SEONG KIM HOMERS AND MAKES IT 10-0 #LetsGoDodgers pic.twitter.com/ag4WocV9lL — SnellisKing (@SnellisKing) June 1, 2025

在面對左投的大聯盟首打席中，金慧成在2出局、二壘有人情況下與對手展開8球纏鬥，最終將92.2英里（約148.3公里）的速球轟出右外野全壘打牆，擊出本季第2轟，亦是大聯盟生涯首次面對左投的結果。

這發2分砲，不僅讓道奇在第2局擴大領先至8比0，也讓教練團重新審視對金慧成的定位，儘管目前球隊仍依據左右投進行上場分配，但他的這發長打無疑為自己爭取更多上場空間，特別是在面對左投時的信任度。

Hyeseong Kim went 4-for-4 in his first start at shortstop for the Dodgers with a home run. He reached in all five plate appearances.



He's now hitting .422 this season with an OPS of 1.058.



What a start to the Dodgers rookie's career. pic.twitter.com/xNo1g0I89D — Noah Camras (@noahcamras) June 1, 2025

由於隊內主力游擊手貝茲（Mookie Betts）受傷，金慧成近期獲得更多先發機會，若能持續在不同投手類型前穩定發揮，將有望擺脫輪換限制，邁向真正的每日先發之路。