打破「只能打右投」偏見　金慧成MLB生涯首度面對左投就開轟

▲金慧成擊出賽季第2支全壘打。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

長期被定位為「只能打右投」的道奇韓籍球星金慧成今(1)日用實際表現打破了偏見,在今天面對洋基之戰中,他首次於大聯盟面對左投出賽,便在該打席敲出2分砲,狠狠撕下過往被貼上的「恐左」標籤。

金慧成自加盟道奇以來,因球隊嚴格採用打擊輪換,導致他只有面對右投時能獲得打擊機會。本場比賽,他以「第9棒、二壘手」身份先發出戰,正是因為洋基派出右投先發華倫(Will Warren)。

然而比賽展開後,卻意外讓金慧成迎來面對左投的機會。第2局,道奇攻勢猛烈,洋基緊急換上左投後援希德里克(Brent Headrick)救火,未料卻成為金慧成「打破偏見」的轉捩點。

在面對左投的大聯盟首打席中,金慧成在2出局、二壘有人情況下與對手展開8球纏鬥,最終將92.2英里(約148.3公里)的速球轟出右外野全壘打牆,擊出本季第2轟,亦是大聯盟生涯首次面對左投的結果。

這發2分砲,不僅讓道奇在第2局擴大領先至8比0,也讓教練團重新審視對金慧成的定位,儘管目前球隊仍依據左右投進行上場分配,但他的這發長打無疑為自己爭取更多上場空間,特別是在面對左投時的信任度。

Hyeseong Kim went 4-for-4 in his first start at shortstop for the Dodgers with a home run. He reached in all five plate appearances.



He's now hitting .422 this season with an OPS of 1.058.



What a start to the Dodgers rookie's career. pic.twitter.com/xNo1g0I89D