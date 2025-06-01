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尼克止步東決　席波杜喊話：以失敗為挑戰

▲▼尼克布朗森；唐斯；布里奇斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克止步東區冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克再度於季後賽倒在老對手溜馬腳下，這次的失利尤其苦澀，因為他們僅一步之遙就能晉級總冠軍賽。賽後，總教練席波杜（Tom Thibodeau）對球員的奮戰精神表示肯定，但同時也向全隊提出挑戰，要求他們正視未竟之志，以此為動力迎接下賽季捲土重來。

「我們沒能達成目標，所以感到失望。」席波杜賽後表示，「但整季只有1支球隊能達成最終目標，我們今年打進東區前3，這值得肯定，雖然我們最終失敗了。」

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▲▼尼克布朗森；唐斯；布里奇斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲布里奇斯。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步強調，「我們要把這次的失利視為挑戰，全隊必須以此為動力，在夏天更加努力準備自己，跨出最後一步，不斷進步，才能真正實現目標。」

對尼克而言，這次系列賽的失敗格外難受，去年休賽季他們做出多項重大調整，包括以5枚首輪籤換來布里奇斯（Mikal Bridges），再透過藍道（Julius Randle）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo）交易來了明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），唐斯在對溜馬系列賽中場均繳出24.8分、12.2籃板，表現亮眼，但仍無法帶隊突破。

▲唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯本輪系列賽表現優異。（圖／達志影像／美聯社）

展望休賽季，紐約陣容變動可能再起，除了布朗森（Jalen Brunson）外，其他球員都有可能被交易，球隊可能再次出手尋求升級，而席波杜未來是否繼續執教，也開始引起外界討論。

對此，席波杜指出，「我們會去檢視球隊的強項與缺點，思考如何改進現有陣容，我認為一切都要從球員自身的進步開始，再依序考慮選秀、自由市場和交易機會，總裁羅斯（Leon Rose）與他的團隊會進行全方位評估，不會為了動作而動作。」

關鍵字： NBA尼克溜馬席波杜

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