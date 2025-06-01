大巴黎首奪歐冠冠軍！　5比0海電國米寫隊史最強一夜

▲PSG奪下2025賽季歐冠冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法甲豪門巴黎聖日耳曼（下稱PSG）在台灣時間1日凌晨締造歷史，PSG在2025年歐洲冠軍聯賽決賽中，壓倒性以5比0擊敗義甲雄獅國際米蘭，隊史首次問鼎歐冠冠軍，正式登上歐洲之巔。這場在慕尼黑安聯競技場舉行的決賽，從開場到終場，完全由紅藍軍團掌控節奏，他們也寫下隊史最輝煌的一頁。

開賽PSG就展現極高的壓迫強度與控球能力，第12分鐘杜埃（Désiré Doué）持球後展現精湛腳法，送出妙傳給禁區內的哈基米（Achraf HakimI），後者面對老東家毫不手軟，率先破門助隊先馳得點（PSG1比0）。

此後PSG進攻愈發犀利，第22分鐘主將登貝萊（Ousmane Dembélé）傳中，杜埃在禁區內秀出精彩的半凌空抽射，PSG再下一城將比分擴大至2比0，直至中場休息。

下半場比賽國米防線徹底瓦解，第63分鐘維蒂尼亞（Vitinha）與登貝萊短傳配合，送出直塞給跟進的杜埃，後者大腳一踢讓國米門將索默（Yann Sommer）完全沒有防守機會，杜埃完成梅開二度，PSG將比分改寫至3比0。

國米防線疲於奔命，PSG在比賽後段乘勝追擊，第74分鐘登貝萊主導一次防守反擊，克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）將球直直送進網中，PSG4比0遙遙領先；第87分鐘替補登場的年輕小將馬尤盧（Senny Mayulu）在禁區邊緣轟出精彩的左腳射門，5球封神的PSG最終就以大勝之姿奪下今年歐冠冠軍，締造隊史輝煌一頁。

此次歐冠奪冠是PSG本賽季第4座冠軍獎盃，他們早在今年1月於卡達多哈贏得法國超級盃（1-0勝摩納哥），隨後以19分優勢勇奪法甲冠軍，並在5月24日以3比0擊敗蘭斯封王法國盃；如今再加上歐冠榮耀，這是PSG自1996年奪得歐洲盃賽冠軍盃後，睽違29年的第2座歐洲賽事冠軍。

「我們創造了歷史，把名字寫進了俱樂部的史冊，」哈基米賽後難掩興奮的表示，「這支球隊早該擁有這一切，我們感到非常高興，我們建立了一個偉大的家庭。」

「他（主帥恩里克）是改變一切的人，自從他來了之後，改變了這支球隊對足球的看法，他是個忠誠的人，他比任何人都值得這個冠軍。」

▲PSG奪下2025賽季歐冠冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



「這是喜悅與所有我們共同經歷的情感的總和，」PSG後衛馬爾基尼奧斯（Marquinhos）接著說，「我曾經受苦，也在這支球隊成長，我想到那些曾經來到這裡卻無法成功的球員，太多球員曾為這裡付出但未能如願，如今我們終於把它帶回家。我想對所有支持者說，不論是在王子公園球場還是世界各地的球迷，我愛你們，好好享受吧，我們也會在這裡盡情享受，這是我人生中最美好的一天。」