4冠神射K湯的「王朝夥伴」離世　愛犬相伴13年柯瑞也來悼念

▲前灣區4冠神射湯普森的愛犬Rocco離世。（圖／翻攝自IG／klaythompson，下同）

記者游郁香／綜合報導

前灣區4冠神射湯普森（Klay Thompson）今（31）日在個人社群平台悼念摯愛的英國鬥牛犬Rocco，這隻從他進入NBA就一路陪伴他至今的「王朝夥伴」，已在日前安樂死，享年13歲。K湯感性寫道，「我會非常想念Rocco。我知道牠現在在狗狗的天堂裡，肯定又在咬破別人的球了。」

Rocco可說是湯普森最忠實的夥伴，自他進入NBA以來便相伴左右，見證了他5度入選全明星賽、4度幫助勇士奪冠的輝煌旅程。無論場內場外，Rocco總是如影隨形，從搭機出征客場、媒體採訪到划船出遊，甚至在K湯接連遭逢2次重大傷勢，被迫長時間遠離賽場時，Rocco也是他最強大的心靈支柱。

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湯普森的父親老湯普森（Mychal Thompson）日前在《ESPN洛杉磯體育電台》率先證實Rocco離世的消息，「我們全家都很難過，但Rocco過得很好，也活得很久。今天這場比賽，我們獻給軍人，也獻給Rocco。」

湯普森今日在Instagram發文回顧與Rocco的點滴，他將Rocco稱作「王朝級的狗」，「我會非常想念Rocco，和我家寶貝一起度過了13年榮耀歲月。我知道牠現在在狗狗的天堂裡，肯定又在咬破別人的球了。牠真的是一隻偉大的『王朝之犬』。謝謝大家傳來的溫暖訊息！所有的狗狗，最後都會上天堂。」

Rocco過去時常和湯普森一起亮相，也算是勇士「團隊」的一員，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）得知Rocco的死訊後，也在好兄弟K湯的悼念文上按讚。