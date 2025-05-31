灰狼渴望找「真老大」助拳蟻人　今夏補強首選鎖定杜蘭特

▲灰狼連2年止步西冠，計畫進行大補強，鎖定杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連2年止步西區冠軍賽的灰狼，休賽季將積極尋求大幅升級戰力，據《Fadeaway World》報導，他們將2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）視為頭號目標。據了解，雖然KD與太陽合約還有1年，但他對轉戰明尼蘇達持開放態度，灰狼將再度發起追求。

據《Hoops Wire》報導，歷經今年的挫敗，灰狼內部體認到要與雷霆、金塊等西區強權抗衡，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）身邊還需要一位真正的「Alpha級」搭檔，今夏很可能會與太陽分道揚鑣的杜蘭特，被視為最合適人選，明尼蘇達今夏預計再次嘗試交易網羅KD。

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▲杜蘭特傳對加盟灰狼持開放態度，成今夏交易焦點。（圖／達志影像／美聯社）

本季灰狼靠著艾德華茲場均27.6分、5.7籃板、4.5助攻的帶領，搭配藍道（Julius Randle）與戈貝爾（Rudy Gobert）的鋒線組合，例行賽拿下49勝，連續2季挺進西區決賽。不過他們在對雷霆的系列賽僅拿1勝，整體節奏與火力全面落於下風，這也讓高層開始尋找徹底改變局勢的解方。

36歲杜蘭特本季仍有場均26.6分的穩定火力，能拉開空間又有單打能力，他也是艾德華茲的偶像。若能成真，將大幅提升灰狼季後賽關鍵時刻的終結能力。

▲艾德華攻守兩端表現穩定，球隊渴望再補1位能終結比賽的超級球星。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特身價不菲，但灰狼若以戈貝爾為包裹核心，再搭配新秀迪林漢姆（Rob Dillingham）、米勒（Leonard Miller）等低薪年輕小將，有機會湊出符合薪資配對的方案。戈貝爾是明尼蘇達防守重心，但灰狼板凳尚有極具潛力的里德（Naz Reid）可頂上他的角色。

唯一挑戰在於，灰狼目前為第2層豪華稅球隊，交易靈活度受限，但傳出球團高層願意「不計代價」替艾德華茲打造爭冠陣容。KD現行合約將在2025-26賽季到期，年薪達5470萬美元，他是否會成為明尼蘇達新「救世主」，將成最大焦點之一。