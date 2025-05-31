運動雲

>

灰狼渴望找「真老大」助拳蟻人　今夏補強首選鎖定杜蘭特

▲▼灰狼艾德華茲、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼連2年止步西冠，計畫進行大補強，鎖定杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連2年止步西區冠軍賽的灰狼，休賽季將積極尋求大幅升級戰力，據《Fadeaway World》報導，他們將2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）視為頭號目標。據了解，雖然KD與太陽合約還有1年，但他對轉戰明尼蘇達持開放態度，灰狼將再度發起追求。

據《Hoops Wire》報導，歷經今年的挫敗，灰狼內部體認到要與雷霆、金塊等西區強權抗衡，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）身邊還需要一位真正的「Alpha級」搭檔，今夏很可能會與太陽分道揚鑣的杜蘭特，被視為最合適人選，明尼蘇達今夏預計再次嘗試交易網羅KD。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼太陽杜蘭特；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特傳對加盟灰狼持開放態度，成今夏交易焦點。（圖／達志影像／美聯社）

本季灰狼靠著艾德華茲場均27.6分、5.7籃板、4.5助攻的帶領，搭配藍道（Julius Randle）與戈貝爾（Rudy Gobert）的鋒線組合，例行賽拿下49勝，連續2季挺進西區決賽。不過他們在對雷霆的系列賽僅拿1勝，整體節奏與火力全面落於下風，這也讓高層開始尋找徹底改變局勢的解方。

36歲杜蘭特本季仍有場均26.6分的穩定火力，能拉開空間又有單打能力，他也是艾德華茲的偶像。若能成真，將大幅提升灰狼季後賽關鍵時刻的終結能力。

▲▼灰狼艾德華茲、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華攻守兩端表現穩定，球隊渴望再補1位能終結比賽的超級球星。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特身價不菲，但灰狼若以戈貝爾為包裹核心，再搭配新秀迪林漢姆（Rob Dillingham）、米勒（Leonard Miller）等低薪年輕小將，有機會湊出符合薪資配對的方案。戈貝爾是明尼蘇達防守重心，但灰狼板凳尚有極具潛力的里德（Naz Reid）可頂上他的角色。

唯一挑戰在於，灰狼目前為第2層豪華稅球隊，交易靈活度受限，但傳出球團高層願意「不計代價」替艾德華茲打造爭冠陣容。KD現行合約將在2025-26賽季到期，年薪達5470萬美元，他是否會成為明尼蘇達新「救世主」，將成最大焦點之一。

關鍵字： 籃球NBA明尼蘇達灰狼Kevin Durant艾德華茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

MVP夢幻對決！大谷翔平雙響領道奇8比5勝　與賈吉同局開轟寫歷史

MVP夢幻對決！大谷翔平雙響領道奇8比5勝　與賈吉同局開轟寫歷史

林益全感激老婆默默支持　重談「801旅事件」：處理方式有很多

林益全感激老婆默默支持　重談「801旅事件」：處理方式有很多

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

熱門新聞

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟

2怪物狀元遭控性侵施暴　恐被鵜鶘交易

3平鎮6人報選秀　教頭看好這3人高順位

4孫正義連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩

5差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

最新新聞

1勝騎士「治療觀察」　吳俊偉要下半季

2洪總話匣子打開　林益全：給我很多啟發

3「神鱒」楚奧特13年生涯首度第五棒先發

4林益全感激老婆　重談「801旅事件」

5李權恩開轟守勝MVP　台北市二連霸奪U12組訓權

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

調皮多慧想嚇口水卻被拆穿　轉攻菲菲身後意外大成功XD

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366