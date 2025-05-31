13年生涯首度第五棒先發　楚奧特傷癒復出自評太興奮

▲天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）傷癒復出正式歸隊，在今天（台灣時間31日）交手克里夫蘭守護者的比賽中擔任指定打擊，雖然楚奧特5打數僅敲出1支安打，但他仍成功幫助球隊以4比1拿下勝利，終結5連敗。

MIKE TROUT SINGLE WE ARE SO BACK pic.twitter.com/blymjPzXC4 [廣告]請繼續往下閱讀... May 31, 2025

本場比賽是楚奧特因左膝骨瘀傷缺席26場比賽後的首次亮相，他原本預計在下週與紅襪的系列賽中復出，但因為傷勢恢復情況良好，使楚奧特提前三天回歸打線。

楚奧特今天以先發第5棒的打序出賽，這是他13年大聯盟生涯首次以第5棒身份先發出賽，過去1531場先發中，楚奧特從未打過第3棒以下；「雖然有2次三振，但整體感覺還不錯，」楚奧特賽後受訪時表示，「最後一個打席有點太興奮了，得讓自己冷靜一下，但很高興能回來幫助球隊。」

OFFICIAL: Mike Trout has been reinstated from the IL. pic.twitter.com/EQ5BpVyrLi — Los Angeles Angels (@Angels) May 30, 2025

天使主帥華盛頓（Ron Washington）對於楚奧特的表現則表示肯定，「他今天三次擊球都打得相當紮實，儘管被三振，那也是對方投得好，歡迎回來，Mike，」華盛頓說。

隨後華盛頓也補充，之所以安排楚奧特打第5棒，是因為他尚未完全恢復到可以打第2或第3棒的狀態，「他還沒面對太多實戰投球，我們會一步步來，他不會長期留在第5棒。」