13年生涯首度第五棒先發　楚奧特傷癒復出自評太興奮

洛杉磯天使當家球星「神鱒」楚奧特(Mike Trout)傷癒復出正式歸隊,在今天(台灣時間31日)交手克里夫蘭守護者的比賽中擔任指定打擊,雖然楚奧特5打數僅敲出1支安打,但他仍成功幫助球隊以4比1拿下勝利,終結5連敗。

本場比賽是楚奧特因左膝骨瘀傷缺席26場比賽後的首次亮相,他原本預計在下週與紅襪的系列賽中復出,但因為傷勢恢復情況良好,使楚奧特提前三天回歸打線。

楚奧特今天以先發第5棒的打序出賽,這是他13年大聯盟生涯首次以第5棒身份先發出賽,過去1531場先發中,楚奧特從未打過第3棒以下;「雖然有2次三振,但整體感覺還不錯,」楚奧特賽後受訪時表示,「最後一個打席有點太興奮了,得讓自己冷靜一下,但很高興能回來幫助球隊。」

