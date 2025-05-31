MVP夢幻對決！大谷翔平雙響領道奇8比5勝　與賈吉同局開轟寫歷史

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於5月31日（台灣時間）對決洋基，上演話題十足的MVP對決。兩聯盟的前年度MVP賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平在首局即夢幻共演雙雙開轟，不過大谷隨後再敲一轟完成單場雙響，率隊以8比5逆轉勝出，成為焦點人物。他本月累積15轟，追平個人與道奇隊史的單月紀錄。

洋基在1局上由賈吉擊出陽春砲先馳得點，1局下大谷隨即以一發陽春砲回敬，幫助道奇扳平比數。2局上，洋基快速反攻，威爾斯（Austin Wells）轟出陽春砲再度領先，葛里沙姆（Trent Grisham）接著轟出兩分砲，洋基一舉取得4比1領先。

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道奇在2局下展開反攻，艾德曼（Tommy Edman）擊出二壘安打，帶動反攻氣勢追回2分。3局上，洋基火力不減，葛斯密特（Paul Goldschmidt）敲出陽春砲，將比分擴大至5比2。

道奇在6局下再度由大谷點燃反攻號角，他在第三打席轟出本季第22號全壘打，也是他5月的第15轟，追平他在2023年6月創下的個人單月最多全壘打紀錄，並追平道奇隊史紀錄，與1953年8月的史奈德（Duke Snider）及1985年6月的佩德羅・葛雷羅（Pedro Guerrero）並列。

在大谷的帶動下，道奇打線持續發威，弗里曼（Freddie Freeman）、帕黑斯（Andy Pages）接連敲出適時安打追平比數，洋基投手控球失準，在滿壘情況下投出保送，讓道奇超前比分。道奇單局灌進4分，將比數改寫為6比5。

7局下，道奇兩出局後再度展開攻勢，史密斯（Will Smith）與弗里曼連續安打，帕黑斯再敲安打帶回2分。儘管洋基提出挑戰，判決維持原判，道奇將領先擴大至8比5，最終成功逆轉取勝。

大谷翔平此戰5打數2安打均為全壘打，貢獻2打點、吞下1次三振，打擊率上升至.294；賈吉則為5打數2安打，貢獻1打點、1次三振，打擊率為.392。

值得一提的是，這場比賽是近20年來第2次由兩位前MVP在同場比賽中開轟。上一次是在2003年6月20日，由貝瑞・邦茲（Barry Bonds）與特哈達（Miguel Tejada）共同達成。而在同一局開轟則是史上首次出現的情況。