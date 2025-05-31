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灰狼主帥盼蟻人提升「買犯」技術　建立關鍵時刻得分手段

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼主帥希望艾德華茲增進「製造犯規」技術。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼在西區冠軍賽不敵雷霆，總教練芬奇（Chris Finch）目前已著手為下季布局，特別點名王牌球星艾德華茲（Anthony Edwards），希望他在「製造犯規」方面能更進步。

芬奇表示，艾德華茲需要思考還有哪些技術能再精進，教練團也得幫助他建立一套關鍵時刻的得分手段，「我們要清楚哪些位置、哪些出手是他的得分熱區，至於買犯，你現在看看聯盟裡的趨勢，什麼樣的打法會被吹罰，就知道必須去稍微學習一下這一點，儘管這不是他最喜歡的打球方式，但確實有效。」

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此番談話也透露出芬奇對西決判決尺度的不滿，雷霆新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因擅長「製造犯規」而獲得大量罰球，引來大量批評，但這類「買犯」打法已成為聯盟趨勢，芬奇指出，這些「戰術性動作」不僅被使用，還被裁判廣泛認可。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉爾吉斯-亞歷山大「誘導犯規」打法雖飽受批評，但仍能獲取分數。（圖／達志影像／美聯社）

儘管艾德華茲本季已是聯盟第5多的罰球出手者，但他的進攻方式仍以強勢切入為主，極少像吉爾吉斯-亞歷山大那般「誘導犯規」，芬奇仍希望他繼續提升「製造犯規」的技術。

除了球風調整，灰狼休賽季也面臨陣容重組考驗，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）將成為完全自由球員，而藍道（Julius Randle）與里德（Naz Reid）也擁有球員選項，球隊如何續留主力並提升戰力，將成休賽季主軸。

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大；灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼艾德華茲

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