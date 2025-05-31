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3冠射手斷言「詹皇＋唐西奇難奪冠」　球評建議交易里夫斯換中鋒

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林認為詹姆斯與唐西奇組合難奪冠，防守有不少缺陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今年季後賽止步首輪，休賽季將圍繞天王詹姆斯（LeBron James）與「金童」唐西奇（Luka Doncic）兩大核心打造更具競爭力的陣容，不過洛城2020年冠軍成員、聖堂射手格林（Danny Green）卻在節目上直言，這對雙人組防守有不少缺陷，且最好的球員詹皇已40歲，「要奪冠真的非常困難。」

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詹姆斯過去5年拿過一次總冠軍，也曾率隊闖入西區決賽；唐西奇則在去年帶獨行俠打進NBA總冠軍賽，外界對湖人這組「雙核心」有著很高的期待，密切關注洛城休賽季會如何補強禁區，打造爭冠陣容。

不過手握3枚冠軍戒，也是湖人2020年冠軍成員的射手格林，近日在節目中表示，這兩位球星存在一些缺陷，讓打造一支真正有冠軍競爭力的球隊變得不太可能，「我認為他們在進攻端很有爆發力，但防守方面有不少缺陷……我不知道LeBron還能打多少年，我認為當你最好的球員已經40歲時，要奪冠真的非常困難。」

▲湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇與詹姆斯組成新雙核，休賽季如何補強將攸關湖人未來競爭力。（圖／達志影像／美聯社）

「下個賽季LeBron就41歲了。他仍然可能場均拿下30分、20多分，但我不認為現在這樣的配置有辦法拿冠軍。」格林繼續說道。

事實上，格林並不是唯一持這種觀點的人。許多人認為，湖人目前的主力陣容缺乏足夠的防守能力，這個問題在考量到里夫斯（Austin Reaves）是隊上第3號球星時更加明顯。如果一支球隊的3名主將都不是頂級防守者，那整體結構必須近乎完美，才有可能在季後賽中取得成功。

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏普點名里夫斯是湖人唯一高價籌碼，建議用來交易護框長人。（圖／達志影像／美聯社）

球評夏普（Shannon Sharpe）更是斷言，湖人目前的3人組無法奪冠，他建議拿里夫斯換取「護框型」中鋒，「他是他們唯一有交易價值的籌碼，反正他也要去別隊拿大約了。當有人願意開出兩億美元大合約時，你也不會想留在無法開出同樣價碼的湖人隊。」

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron JamesLuka DoncicAustin ReavesDanny Green

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